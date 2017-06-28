Маркетинговый блок МТС может возглавить Вячеслав Николаев М. Стулов / Ведомости

Вице-президентом МТС по стратегии и маркетингу может стать ее директор по маркетингу массового рынка Вячеслав Николаев. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к компании-партнеру МТС, и подтвердили несколько человек, знакомы с топ-менеджерами оператора. Представитель МТС Дмитрий Солодовников не стал комментировать возможное назначение. По словам одного из собеседников «Ведомостей», кандидатура Николаева на пост вице-президента уже завтра может быть рассмотрена на совете директоров МТС.

С самим Николаевым связаться пока не удалось.

Николаев может заменить на посту руководителя маркетингового блока МТС Василя Лацанича, руководившего им с 2011 г. В середине июня 2017 г. МТС официально объявила о его уходе из компании. По словам нескольких источников «Ведомостей», Лацанич — кандидат на пост гендиректора конкурента МТС «Вымпелкома». Однако источник, близкий к материнскому холдингу «Вымпелкома» Veon, сказал, что переговоры c Лацаничем идут не о российском подразделении.

Николаев хорошо известен участникам российского рынка связи. В 1999-2000 гг. он работал в телекоммуникационной консалтинговой компании, а затем три года в качестве аналитика курировал телекоммуникационный сектор в «Ренессанс-капитале». В МТС Николаев с 2004 г. - в разные годы он отвечал за работу с инвесторами, планирование продаж и абонентское обслуживание. С Николаевым так или иначе связаны все наиболее яркие маркетинговые инициативы МТС: например, отмена платы за звонки внутри сети оператора, вывод на рынок тарифа с безлимитным мобильным доступом «Smart Безлимитище», перечисляет его сослуживец.

По данным МТС, с 2011 г. (тогда Николаев стал ответственным за маркетинг массового рынка) по I квартал 2017 г. ее абонентская база выросла более чем на 10% до 79 млн. По итогам 2016 г. разрыв по выручке с «Мегафоном» и «Вымпелкомом» достиг 89 млрд и 127,6 млрд руб., утверждает Солодовников, ссылаясь на отчетность конкурентов.

В краткосрочной перспективе основная задача МТС — удерживать или даже наращивать долю рынка, не прибегая к экстремально агрессивным акциям, которые запускают бесконтрольную ценовую эрозию и ведут к деградации всего рынка, считает управляющий партнер AC&M - Consulting Михаил Алексеев. В условиях жесткой конкуренции на сотовом рынке важно избежать резких, рискованных для бизнеса компании маневров (к ним, например, можно отнести модные сейчас проекты по аутсорсингу и переводу всей деятельности компании в виртуальную плоскость), рассуждает он. По мнению Алексеева, назначение Николаева выглядит оправданно. В отличие от многих менеджеров, пришедших из других отраслей или из инвестиционно-банковской сферы, он на практике наблюдал эволюцию российского рынка связи в течении почти 20 лет, знает этот бизнес изнутри как никто другой и способен принимать сбалансированные решения, перечисляет Алексеев. В долгосрочной перспективе МТС и ее новому вице-президенту предстоит решить еще более масштабную задачу: не стать «трубой» для обслуживания онлайн-сервисов и приложений, избежав судьбы многих инфраструктурных компаний, и попытаться создать для потребителя нечто большее, отмечает Алексеев.

Помимо 79 млн сотовых абонентов МТС в России к началу апреля 2017 г. обслуживала 2,87 млн розничных пользователей фиксированного интернета (данные «ТМТ консалтинга»). По этому показателю оператор занимает 3-е место в России после «Ростелекома» и «Эр-телеком холдинга». Российский рынок фиксированного интернета и платного ТВ близок к насыщению — наращивать абонентскую базу и доходы от этого бизнеса МТС, как и другим российским операторам, будет непросто, считает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. По его мнению, увеличению базы подписчиков помогло бы строительство сетей в тех регионах и населенных пунктах там, где у МТС их еще нет. В Москве позиции МГТС могут усилить активные подключения новых домов, строительство которых планируется по программе реновации, считает Мирзабеков. По его словам, доходы от обслуживания абонентов мог бы увеличить вывод на рынок дополнительных услуг, адресованных широкой базе абонентов. Возможно, речь пойдет о повышении тарифов, не исключает он.