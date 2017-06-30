The Wall Street Journal закроет печатную версию в Европе

The Wall Street Journal закроет печатную версию газеты в Европе Matt Dunham / AP

Газета The Wall Street Journal (WSJ), принадлежащая News Corp. Руперта Мердока, перестанет выпускать печатные версии издания за пределами США, пишет FT со ссылкой на осведомленные источники. Компания пересматривает свой подход к международному бизнесу в целом и планирует сосредоточиться не на бумажной, а на цифровой подписке.

Печатные версии WSJ исчезнут с прилавков по крайней мере в Европе, говорят собеседники FT, знакомые с планами WSJ. Однако та же судьба может ожидать и азиатские рынки. Правда, в Азии WSJ ведет переговоры о создании совместного предприятия с местным партнером: если это произойдет, то партнер возьмется за дистрибуцию газеты на всех основных азиатских рынках, уточняет FT. В Австралии часть контента WSJ выпускается внутри местной газеты The Australian, которая тоже принадлежит Мердоку.

Подписки растут В США произошел резкий рост цифровых подписок на СМИ после выборов президента США, говорится в отчете Reuters Institute. Рост в этом сегменте с середины 2016 г. до середины 2017 г. составил 16%. При этом большая часть денег за подписку пришла от молодой аудитории, что опровергает общую мысль о том, что молодые люди не готовы платить за онлайн-медиа. При этом в остальном мире большого роста цифровых подписок нет: 84% опрошенных Reuters Institute предпочитают не платить за доступ к медиа.

Однако Dow Jones (подразделение News Corp., владеющее WSJ) не исключает, что продолжит рассылать бумажные версии газеты тем подписчикам, которые заявят, что хотят их получать. Представитель Dow Jones отказался это комментировать. Он сообщил лишь, что компания постоянно изучает спрос на бумажные и цифровые версии своих изданий. По его словам, за последний год подписчиков на интернет-версии WSJ в Европе стало на 48% больше, в Азии их число удвоилось.

Компания постепенно переходит от печатной модели дистрибуции к цифровой, пока это происходит за пределами США, говорят источники FT. Это связано с общим отходом всей медиаиндустрии от печатной модели и, соответственно, снижением доходов от рекламы в этом сегменте.

В 2016 г. доходы от рекламы в печатных СМИ у большинства издателей упали на 20% и с тех пор не восстановились. При этом цифровые подписки, наоборот, активно растут. Так, WSJ в I квартале 2017 г. получила 118 000 новых подписчиков (по сравнению с тем же периодом 2016 г.), The New York Times – 308 000. Это самый большой рост в этом сегменте с 2011 г., отмечает FT.

Издатели разными способами пытаются компенсировать спад в печатном сегменте. Например, The New York Times предложила вдвое сократить число редакторов своих печатных версий.