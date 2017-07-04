«Первый канал» использовал интернет-ботов для раскрутки политического ток-шоу

Продюсеры ежедневного общественно-политического ток-шоу «Время покажет» на «Первом канале» пытаются привлечь новую аудиторию с помощью интернета. Ведущие шоу Екатерина Стриженова и Анатолий Кузичев 20 июня объявили в прямом эфире о начале эксперимента – зрители могут общаться с гостями студии и самими ведущими с помощью Twitter. «Мы вышли на широкую дорогу интерактива», - заявил Кузичев. Самые интересные твиты зрителей редакторы передачи показывают прямо в эфире. Но как убедились «Ведомости», подавляющее большинство таких сообщений в адрес аккаунта шоу @Vremya_Pokazhet, отправляют пользователи Twitter, крайне похожие на ботов. Аккаунты-боты только имитируют поведение реальных людей и, как правило, массово создаются для раскрутки аккаунтов.

Первым об использовании «Первым каналом» подозрительных аккаунтов в Twitter сообщилTelegram-канал «Методичка». Анонимные авторы канала изучили эфир четырех выпусков «Время покажет» и обнаружили, что аккаунты многих пользователей Twitter, чьи сообщения показываются в эфире, зарегистрированы буквально в день начала эксперимента, то есть 20 июня. Темой обсуждения этих выпусков «Время покажет» часто становилась Украина и такие свежеарегистрированные пользователи писали прежде всего антиукраинские сообщения, которые и показывали на экране редакторы шоу.

Продюсерам «Время покажет» нравятся новые форматы общения с аудиторией, убедились «Ведомости» - в эфире шоу твиты появляются на экране буквально каждые две минуты. Пока никакая другая передача на федеральных каналах не использует столь активно социальные сети в прямом эфире.

«Ведомости» проверили около 40 аккаунтов Twitter, чьи сообщения показали в эфире в пятницу, 30 июня. Подавляющее большинство из них действительно зарегистрированы в июне этого года, у таких пользователей минимальное количество подписок и твитов. У очень многих таких пользователей все твиты – только сообщения для @Vremya_Pokazhet. Помимо пользователей из России среди таких аккаунтов «Ведомости» обнаружили пользователей, которые якобы живут на Украине, в Германии и даже в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Для более убедительной имитации реальных людей такие пользователи комментировали не только тему выпуска «Время покажет», но и обстановку в студии – например, в эфире показали несколько твитов с комплиментами ведущей Стриженовой. Кроме того, в эфире показывают и критические твиты от ботов – например, о том, что шоу приглашает одних и тех же «надоевших» экспертов.

Также «Ведомости» изучили подписчиков аккаунта @Vremya_Pokazhet. Он был создан 5 июня и сейчас набрал уже около 9600 читателей. Среди первых 100 читателей, что показываетTwitter в списке подписчиков этого аккаунта, сразу 52 очень похожи на ботов – они также зарегистрированы меньше месяца назад, у них минимальное количество подписчиков и, как правило, все их сообщения адресованы только этому шоу.

Представитель «Первого канала» заявил «Ведомостям», что компания будет разбираться в ситуации: «Использование ботов ни в коем случае не является политикой компании».

Российские телеканалы все чаще используют интернет и социальные сети для обратной связи со зрителями прямо в эфире. Тот же «Первый канал» устраивал голосование среди зрителей своего шоу «Голос» через специальное мобильное приложение. А телеканал «Россия 1» в прямом эфире показывал вопросы и реплики интернет-пользователей во время последней прямой линии с президентом Владимирым Путиным. Обращения собирались через социальные сети «В контакте» и «Одноклассники».