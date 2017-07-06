«Яндекс.Музыка» запретила пользователям делиться загруженными песнями

До мая «Яндекс.Музыка» публиковала только те альбомы и треки, лицензия на которые была куплена у правообладателей Евгений Разумный / Ведомости

«Яндекс.Музыка» больше не дает своим пользователям делиться с другими слушателями теми песнями, которые они сами загрузили на страницы сервиса, рассказали несколько источников на музыкальном рынке. По их словам, это могло произойти после того, как в «Яндекс» обратились крупные правообладатели и фактически обвинили компанию в пособничестве пиратству.

Прежде «Яндекс.Музыка» публиковала только те альбомы и треки, лицензия на которые была куплена у правообладателей. Однако в мае этого года «Яндекс» объявил о том, что вводит новую функцию, которая позволит пользователям самим загружать песни. Они смогут добавлять треки в свою личную коллекцию и делиться ею с другими слушателями, рассказывала тогда компания.

Необходимость такого нововведения представитель «Яндекса» объяснял желанием пополнить каталог «Яндекс.Музыки» контентом, которого нет у партнеров сервиса – крупных издателей музыки. Похожая модель загрузки контента есть у других сервисов, например у YouTube.

Однако правообладателям действительно сразу не понравилась инициатива «Яндекса». Так, гендиректор Warner Music Russia Александр Блинов в тот же день заявил, что компания не согласовывала ее с правообладателями. Он также добавил, что компания встает на путь массового нарушения авторских и смежных прав. Другие источники в музыкальной индустрии говорили, что «Яндекс» хочет занять нишу «В контакте», тогда как сама соцсеть недавно легализовала музыку, выплатив значительные суммы правообладателям. Представитель «Яндекса» возражал, что компания предусмотрела систему защиты контента.

После запуска новой функции правообладатели обратились в «Яндекс» с требованием отключить загрузку музыкальных треков, рассказали два источника в музыкальных компаниях. Больше всех недовольны западные мейджоры – Sony Music, Universal Music и Warner Music. В итоге «Яндекс» ограничил возможности сервиса: пользователь «Яндекс.Музыки» по-прежнему может загружать треки в свои плейлисты, однако теперь они доступны только ему самому и он не может делиться этой музыкой публично, убедились «Ведомости».

«Пользователи по-прежнему могут загружать свои треки на сервис, а возможность делиться загруженной музыкой работает в экспериментальном режиме: мы включили ее части пользователей при запуске, сейчас временно отключили, так как планируем немного доработать интерфейс», – говорит представитель «Яндекса» Юлия Бабикова. Временное отключение не связано с жалобами правообладателей, это один из этапов работы над продуктом, утверждает она. Компания планирует включить эту функцию обратно, но не знает когда, говорит Бабикова.

Правообладатели категорически возражают против свободной загрузки контента на «Яндекс.Музыку» и даже готовы отозвать свои каталоги, если функция заработает полноценно, говорит топ-менеджер западного мейджора. Одна из компаний даже отправила в «Яндекс» уведомление о расторжении договора, добавляет источник в другой западной компании. Бабикова переговоры с правообладателями комментировать отказалась.

«Яндекс» сделал то, что мы хотели: оставил возможность загрузки треков только для личных целей, это делают и другие сервисы, говорит один из собеседников «Ведомостей». Вернуть возможность делиться загруженными треками публично компания может только после согласования с правообладателями, но они никогда на это не пойдут, настаивает он.