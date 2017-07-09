Умер журналист и блогер Антон Носик

Антон Носик — один из пионеров рунета Александр Щербак / ТАСС

На 52-м году жизни умер блогер и журналист Антон Носик. Об этом сообщил Демьян Кудрявцев, семья которого владеет газетой «Ведомости». «Сегодня ночью в Москве умер Антон Носик. Самое большая помощь сейчас — не дергать его семью. О времени и месте похорон будет объявлено», — написал он в Twitter.

Информацию подтвердил блогер Илья Варламов. «Смерть наступила в районе двух часов ночи. По предварительным данным, у Носика произошел сердечный приступ. Другие подробности пока (10.40 мск) неизвестны», — сообщил он.

Супруга Носика рассказала телеканалу RT: «У него произошла внезапная остановка сердца, больше ничего неизвестно. Это произошло у друзей на даче. Сейчас он находится в Мытищинском морге».

Антон Носик родился в 1966 г., в1989 г. окончил лечебный факультет Московского государственного медико-стоматологического университета. С 1990 по 1997 гг. жил в Израиле, начал заниматься журналистикой.

Носик — один из пионеров рунета. Он запускал медиа-проекты «Газета.ру», «Лента.ру», «Вести.ру». Руководил проектами в «Рамблере».

С 2006 по 2008 гг., работал евангелистом компании SUP, которая сначала купила лицензию на обслуживание русскоязычного сегмента, а затем выкупила полностью владельца сервиса LiveJournal («Живой Журнал»). В ЖЖ был известен под ником dolboeb.

Пресненский суд Москвы 3 октября 2016 г. признал Носика виновным в размещении в интернете экстремистских материалов — по ч. 1 ст. 282 УК (публичные призывы к экстремизму). Своей вины подсудимый не признал. Блогер был оштрафован на 500 000 руб., позже сумму штрафа снизили до 300 000 руб.

Антон Носик в Пресненском суде