«Антон доказал, что один человек способен кардинально изменить картину современных медиа»

Блогер и журналист Антон Носик умер сегодня на 52-м году жизни от внезапной остановки сердца Alexander Zemlianichenko / AP

На 52-м году жизни умер блогер и журналист Антон Носик. Об этом написал в Twitter Демьян Кудрявцев, семья которого владеет газетой «Ведомости». Супруга Носика сообщила, что у ее мужа произошла внезапная остановка сердца. Носик — один из пионеров рунета. Он запускал медиапроекты «Газета.ру», «Лента.ру», «Вести.ру». Руководил проектами в «Рамблере».

Демьян Кудрявцев, владелец «Ведомостей»: «Антон Носик написал больше 50 000 страниц, но ни одной полной книги после него не осталось. Он создал десятки компаний, и все они живут без него или умерли, свое отслужив. Настоящим делом его жизни были мы — его друзья и коллеги, которым нет числа. Он учил, помогал, заботился — он был совсем не святым, но праведником, в строгом ветхозаветном смысле: он всегда знал, где правда, а где ложь, и крайне редко бывал ослеплен собственной правотой, чаще всего его здравый, доброжелательный, слегка ироничный голос не спорил, а объяснял. Он был страстный, но не злой, ревностный, но не ревнивый, он был деятелен, но не алчен. И он, как мог, делал нас такими.

Он знал несколько языков и учил их очень быстро, он любил медицину, живопись, историю и без устали делился своими открытиями и наблюдениями с людьми. Он был требователен и терпелив. Хотя вся российская журналистика, весь российский интернет без него были бы другими, но наше знание о том, что такое поведение возможно, наша постоянная оглядка на него, на его легкую, но непростую, строгую, но удивительно свободную жизнь — вот его главное наследие. Он был одним из тех людей, жизнь, поступки и слова которых и описывают целое поколение, и оправдывают его. Он был, возможно, самым лучшим другом на свете, но еще он был нашим выдающимся современником».

Валерий Левитин / РИА Новости На 52-м году жизни умер блогер и журналист Антон Носик. Об этом сообщил Демьян Кудрявцев, семья которого владеет газетой «Ведомости» 1/8 Кирилл Каллиников / РИА Новости Информацию подтвердили блогер Илья Варламов, супруга Носика. На фото Антон Носик и политик Алексей Навальный, 2016 г. 2/8 Валерий Левитин / РИА Новости Антон Носик родился в 1966 г., в 1989 г. окончил лечебный факультет Московского государственного медико-стоматологического университета. С 1990 по 1997 г. жил в Израиле, начал заниматься журналистикой. На фото разведчица Анна Чапман и Антон Носик, 2011 г. 3/8 Илья Питалев / РИА Новости Носик — один из пионеров рунета, он запускал медиапроекты «Газета.ру», «Лента.ру», «Вести.ру». На фото с основателем и гендиректором «Яндекса» Аркадием Воложем, 2012 г. 4/8 Владимир Федоренко / РИА Новости С 2006 по 2008 г. работал евангелистом компании SUP, которая сначала купила лицензию на обслуживание русскоязычного сегмента, а затем выкупила полностью владельца сервиса LiveJournal («Живой журнал»). На фото Антон Носик во время акции в поддержку инвалидов, 2009 г. 5/8 Кирилл Каллиников / РИА Новости В ЖЖ Антон Носик был известен под ником dolboeb. На фото с журналистом Евгенией Альбац, 2016 г. 6/8 Антонов Александр / PhotoXPress Художник Андрей Бильжо и Антон Носик, 2004 г. 7/8 Гусейнов Виктор / Комсомольская правда / PhotoXPress Поэт Андрей Орлов (Орлуша) и блогер Антон Носик, 2016 г. 8/8

Антон Меркуров, интернет-эксперт, блогер: «У каждого, кто знал Антона, есть за что сказать ему спасибо. Я не исключение. Антон Борисович был нам всем добрым другом. За много лет у всех накопилось столько, что хватит не на одну книгу. Носик — добрый друг, безумно талантливый человек и ярчайшая звезда интернета. Антона хватало на всех нас, но не хватило на себя самого».

Митя Алешковский, председатель совета благотворительного фонда «Нужна помощь»: «Антон был одним из первых филантропов в новой России. По его собственным словам, он создал первый в интернете благотворительный фонд — pomogi.org. Думаю, что до него действительно никто не собирал профессионально деньги на помощь людям в интернете. Антон всегда выступал за системную, профессиональную, открытую и эффективную благотворительность. Pomogi.org до сих пор работает и является одним из крупнейших и самых успешных фондов в России».

Григорий Бакунов (Bobuk), цитата из Telegram-канала: «К Антону относились по-разному, человек он был непростой и иногда резкий. Но резкость эта была всегда от желания справедливости, а не от желания выгадать что-то для себя. Для меня он один из тех людей, что сформировали рунет. Вообще, если задуматься, интернет начала двухтысячных впитал в себя мысли и характер таких, как Антон. Многие считали тогда, что Носик — типовой блогер. А было наоборот — рунет был отражением блогера Носика».

Олег Кашин, журналист: «Совершенно не помню момента своего знакомства с Антоном, но очень хорошо помню момент его возникновения в моей жизни за несколько лет до знакомства. Везде был рунет, а у нас в Калининграде был канет и были какие-то первые анархические новостные сайты, которых уже и я не помню, а потом появилась “Лента-Калининград” и чуть позже - “Газета-Калининград”, которые делал местный парень, где-то познакомившийся с Носиком и уже на правах его друга и ученика воспроизводивший у нас придуманные Носиком форматы — форматы, ставшие теперь эталонными, хотя тех сайтов давно нет. Отец рунета — это одновременно дедушка канета и, я полагаю, еще многих региональных медиамиров, то есть роль Носика в истории наших медиа — это не только то, что делал сам Носик, но и то, что в разных городах и странах делали люди, которые у него учились, даже если он о них не знал».

Соня Соколова, сооснователь «Звуки.ру»: «Есть люди, которые, даже находясь от тебя на огромном расстоянии, всегда остаются близки. Их мысли и идеи резонируют с твоими, а их проекты изменяют мир так, что он начинает тебе нравиться. Антон доказал, что один человек способен кардинально изменить картину современных медиа: достаточно представить, что в рунете так и не появилось “Ленты”, “Газеты”, ЖЖ...

Антон был удивительно цельным человеком — с ним было классно дружить и интересно работать, он обладал широчайшим кругозором и великолепными аналитическими способностями. Именно в период работы с Антоном в «Газете», «Ленте», «Вестях» и в «Рамблере» складывалось мое профессиональное мышление. Мне всегда был близок и симпатичен его стиль управления — веселый авантюризм, и я его в какой-то степени переняла. Вердикт при приеме на работу: «Любимая, а ты и собеседник!»

KPI: "Я хочу, чтобы через месяц от словосочетания Lenta.ru всех тошнило".

Критическая оценка итогов работы: "Вы перевыполнили план по надоям пернатых в арбузостроительной индустрии".

При этом Антон умел быть рядом именно тогда и именно с тем, что требовалось в этот момент. Сложно представить, но за юмором и бравадой скрывался очень тонко чувствующий, чуткий и невероятно любящий людей и жизнь человек. Многие его истории отзываются во мне, и я проживаю их с некоторым узнаванием. Так несправедливо, что он ушел. Так здорово, что он был. Спасибо тебе, Антонборисыч».

Анна Федермессер, учредитель и президент благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера», цитата из Facebook: «Когда кто-то умирает, то это или принимается или отрицается. Середины не бывает. Про одних легко начинаешь говорить "был", про других годами еще уговариваешь себя думать — просто уехал... И еще, простите за цинизм, у меня много в жизни происходит смертей, и я почему-то всегда думаю про то, как человек будет выглядеть в гробу... Вот Носик в гробу... нелепо. Представить невозможно. Только если он проверяет, как это, ловко там или нет, чтобы потом погрузиться самому и погрузить нас всех в анализ и в разгром рынка ритуальных услуг, например... А Носик в гробу, потому что умер — не может быть. Носик — покойник... не может быть. Покой — не про него.

Носик, который успевает быть в десяти местах сразу, который за день успевает сделать пару добрых дел, свести какого-то больного с нужным благотворительным фондом, подсказать правильный телефон для решения нерешенной задачи, рассказать пару тайн, смотаться на концерт, зачекиниться в ресторане с друзьями, разгромить в своей бескомпромиссной манере и с уверенностью в своей собственной правде парочку чиновников, кинопремьер, памятников, новостей, который успевает интеллигентно пройтись в ермолке и с тростью по центру перемолотого раскопками города и сфотографироваться с кем-то из коллег-общественников и обязательно выложить у себя в Instagram это фото, где он со своей полуулыбкой и хитрыми и все равно грустными глазами... И подпись обязательно про то, что чувак на фото уникальный, прекрасный, лучший...

Ну разве может умереть dolboeb, который успевает везде и сразу, который если и уезжает, то всегда on-line, который знает все, про всех и всегда. Дол***бы не умирают, вообще-то. Да еще и в 51 год, да еще и мирно, дома, от сердечного приступа. Когда папа мой встретил Носика в последний раз, года два назад, на каком-то еврейском мероприятии, он сказал: «Какой же ты все-таки очаровательный прохиндей, прямо как твой отец... И ты действительно dolboeb, удачно придумал». «Ну так иначе же не выжить, Костя...», — и улыбается, и отходит с папой в сторону покурить, стильно прихрамывая. А папа говорит мне потом: слушай, вот у Антона трость, а у меня палочка, давай мне тоже трость купим для понта, как у Носика. До встречи, Антон. Поделись там с папой тростью, а мы тут еще попыхтим. Хотя без тебя будет скучнее, преснее и медленнее».

Антон Носик в Пресненском суде