ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4359 от 10.07.2017 под заголовком: Большие данные останутся в России

Иностранные корпорации должны делиться информацией о россиянах

Так считают разработчики нового законопроекта о больших данных

Иностранные компании, собирающие большие данные о российских пользователях и устройствах, должны делиться ими с российскими компаниями и владельцами устройств. Такая рекомендация есть в проекте резолюции Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) прошедшей на прошлой неделе конференции по большим данным («Ведомости» ознакомились с копией).

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