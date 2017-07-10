Статья опубликована в № 4359 от 10.07.2017 под заголовком: Большие данные останутся в России
Иностранные корпорации должны делиться информацией о россиянах
Так считают разработчики нового законопроекта о больших данных
- Павел Кантышев
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Предложенный подход к регулированию касается привычной техники, которая становится источником данных о пользователе
Максим Стулов / Ведомости
Иностранные компании, собирающие большие данные о российских пользователях и устройствах, должны делиться ими с российскими компаниями и владельцами устройств. Такая рекомендация есть в проекте резолюции Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) прошедшей на прошлой неделе конференции по большим данным («Ведомости» ознакомились с копией).
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