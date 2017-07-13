Депутаты смягчили требования к российским мессенджерам Е. Разумный / Ведомости

Комитет Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи одобрил поправки к законопроекту о мессенджерах и рекомендовал Госдуме принять их ко второму чтению.

Одна из поправок, которую внесли депутаты, смягчает требования к российским мессенджерам. Если в предыдущей версии поправок мессенджеры должны были заключать договор с оператором связи для того, чтобы идентифицировать пользователей, то теперь эта норма исключена. Операторы связи «вправе осуществлять идентификацию пользователей мессенджеров самостоятельно путём определения абонентского номера пользователя мессенджера». Впрочем, поправки касаются только мессенджеров, которые принадлежат зарегистрированным в России юридическим лицам или гражданам России. Остальным мессенджерам нужно будет заключать договоры с операторами связи, пояснил руководитель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Также поправки ко второму чтению предусматривают возможность ограничения доступа к мессенджеру только на основании судебного решения. Также мессенджер обязан обеспечить массовую рассылку сообщений по требованию властей.

Первоначально этот проект о мессенджерах был разработан Медиа-коммуникационным союзом (объединение операторов связи и медиахолдингов России) еще в конце 2015 г. Затем он обсуждался на площадке Роскомнадзора. Первично документ включал в себя регулирование сразу двух сфер – мессенджеров и онлайн-кинотеатров. Но затем он был разделен на две части, проект по онлайн-кинотеатрам уже принят Госдумой.

В Госдуму поправки о регулировании мессенджеров внесли в середине мая. Его авторы – заместитель председателя думского комитета по информполитике Марина Мукабенова («Единая Россия»), депутаты Олег Николаев («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ).

Также в поправках изменили раздел о массовых рассылках. В обновленном тексте поправок будет прописано, что «не допускается передача электронных сообщений пользователям сервиса обмена мгновенными сообщениями в случаях и порядке, которые определены правительством». «По мнению экспертов это наиболее корректный способ определения спама в тексте закона "Об информации..." в который вносятся поправки, – сказал «Ведомостям» Левин. – Текст появился в результате длительных многосторонних консультаций и представляется компромиссным. Подобный опыт отнесения сложноопределяемых деталей к полномочиям правительства мы уже имели с законом «Об организаторах распространения информации», когда точно по такой же схеме правительству было отдано уточнение деталей того что именно является частной сетью не подпадающей под действие закона».

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