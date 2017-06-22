Думский комитет одобрил поправку о штрафах до 1 млн рублей для мессенджеров

Думский комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал принять поправки в Кодекс об административных нарушениях о введении штрафов до 1 млн руб. за неисполнение закона о регулировании деятельности сервисов обмена электронными сообщениями (мессенджеров). Как передает ТАСС, размеры штрафов предложили зампред думского комитета по информационной политике Марина Мукабенова («Единая Россия»), депутаты Олег Николаев («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ).

Как следует из поправок, штраф для граждан рекомендуется установить в пределах от 3000 до 5000 руб., для должностных лиц - от 30 000 до 50 000 руб., для юридических лиц - от 800 000 руб. до 1 млн руб.

Поправки были внесены в пакете с базовым законопроектом, который Госдума приняла в первом чтении 14 июня.

Законопроект предусматривает возможность блокировки мессенджера по решению профильного ведомства, принятого на основании вердикта суда. Сервисы обяжут обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей, которые идентифицированы в порядке, установленном российским правительством. Идентифицировать пользователей предлагается «с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи».

Также авторы законопроекта предлагают возложить на мессенджеры «обязательства по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей, обеспечению возможности рассылки электронных сообщений по инициативе органов государственной власти, а также ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ», цитирует ТАСС.

Если мессенджер не выполнит требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти об ограничении такой рассылки или передачи сообщений, законопроект предусматривает возможность ограничения оператором связи доступа к этому сервису на основании решения уполномоченного органа, принятого на основании вступившего в законную силу решения суда.

Привести работу в соответствие с требованиями этого закона мессенджеры должны к 1 января 2018 г., когда закон вступит в силу.