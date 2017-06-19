Руководитель Роскомнадзора пообещал лично потребовать у Дурова сведения о Telegram

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что в течение недели лично обратится к Павлу Дурову к с требованием предоставить сведения о Telegram. Жаров пояснил, что Роскомнадзор «ждет-ждет от мессенджера ответа, но пока его не получили». «Поэтому я обращусь публично к Павлу Дурову», - подчеркнул он.

В мае Роскомнадзор направил в Telegram письмо с требованием предоставить данные для внесения компании в реестр организаторов распространения информации – в противном случае ресурс может быть заблокирован, писали «Ведомости». Такие письма рассылались всем интернет-сервисам, отметил один из источников, близкий к ведомству.