Законопроект об ограничении мессенджеров прошел первое чтение в Госдуме

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект о мессенджерах, обязывающий их, в частности, ограничивать по требованию Роскомнадзора массовую рассылку, содержащую информацию о массовых протестах. В случае одобрения закон вступит в силу с 2018 г.

Проект закона вводит понятие «мессенджер», а также прописывает обязанности для подобных сервисов. Он возлагает на «организатора обмена мгновенными сообщениями» обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только пользователей интернета, идентифицированных в порядке, устанавливаемом правительством.

Пользователи идентифицируются по абонентскому номеру, на основе договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи.

Наряду с обязанностями по идентификации на мессенджеры возложены обязательства по обеспечению возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей и по рассылке электронных сообщений по инициативе органов государственной власти.

Организатор обмена мгновенными сообщениями, кроме того, обязан ограничивать рассылку и передачу сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства России. Такой информацией, в частности, может считаться призыв к участию в несанкционированных уличных акциях протеста, сообщил «Интерфаксу» один из авторов проекта закона.

В случае неисполнения мессенджером требований уполномоченного федерального органа исполнительной власти об ограничении подобной рассылки, публикаций законопроект предусматривает возможность ограничения оператором связи доступа к данному сервису на основании решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, принятого на основании вступившего в законную силу решения суда.