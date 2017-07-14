«Мегафон» тоже поднимет плату на старых тарифах А. Гордеев / Ведомости

Кирилл Седов

«Мегафон» с 24 июля повысит цены для абонентов архивных тарифов в Центральном регионе, следует из сообщения на сайте оператора. Изменения касаются абонентов в Брянске, Владимире, Калуге, Курске, Нижнем Новгороде, Орле, Рязани и Туле. Вместе с ростом тарифов оператор увеличит размер пакетов мобильного интернета. Например, абонентская плата на втором по стоимости пакетном тарифе в Нижнем Новгороде увеличится на 10% до 549 руб., а трафик вырастет с 8 до 9 Гб.

В тех регионах, где есть серьезный рост использования абонентами трафика (на 40% и более), оператор увеличивает объемы пакетов мобильного интернета, говорит представитель «Мегафона». Несмотря на то что это подчас приводит к небольшому увеличению абонплаты, для клиента это все равно выгоднее, чем переплачивать за выход за рамки пакета, считает она.

12 июля цены архивных тарифов повысил «Вымпелком». Оператор переводит своих абонентов на пакетные тарифы, появившиеся в мае. Для московских абонентов плата тогда выросла на 10–40%. Интернет-трафик в большинстве тарифов «Вымпелкома» также увеличился: к примеру, второй по стоимости тариф подорожал на 10% до 551 руб. в месяц, трафик вырос с 5 до 6 Гб, а голосовая связь сократилась с 500 до 400 мин. Представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева говорит, что стоимость меняется незначительно и для небольшой части архивных пакетных тарифов.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сейчас анализирует эти действия операторов, сообщила «Ведомостям» начальник управления связи и информационных технологий службы Елена Заева. Цена услуг на архивных тарифных планах повышается до уровня тарифов, установленных в новых тарифных планах, говорит она. Вопрос в том, насколько и за какой период произошло повышение, является ли оно разумным и обоснованным - например, с учетом инфляции. Кроме того, абонентам могут предоставляться услуги, которых не было в архивном тарифном плане и ФАС должна решить, являются ли такие действия навязыванием услуги, рассуждает Заева.

«Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2) в мае также повысил цены на два архивных тарифа в Москве – на 50 и 16%. Сейчас оператор таких изменений не планирует, говорит представитель Tele2 Константин Прокшин. МТС иногда точечно меняет тарифы – например, дает больше трафика и повышает цены на невостребованные услуги, признает представитель оператора Дмитрий Солодовников.

Выручка падает

В 2016 г. выручка «Мегафона» от услуг мобильной связи в России впервые снизилась – до 258,9 млрд руб., или на 2,3% год к году. Большая часть снижения пришлась на голосовую связь. Негативное влияние на выручку оказал и рост числа абонентов с пакетными тарифами, говорилось в материалах оператора. В I квартале текущего года падение продолжилось - по его итогам мобильные доходы оператора снизились на 2,9% год к году. Главной причиной этого «Мегафон» назвал пересмотр пакетных тарифов в начале 2016 г. - тогда оператор тоже увеличивал объем предоставляемых услуг, но при этом, наоборот, снижал цены.

Прежде операторы, как правило, архивные тарифы не повышали, отмечал гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов, но расходы операторов растут, и, принимая во внимание задачу развивать мобильные сети, без повышения цен не обойтись. Сотрудник одного из операторов замечает, что обычно на новые тарифы операторы переключают абонентов старых тарифов, которым несколько лет.

Повышение цен на архивные тарифы может стать позитивным шагом для отрасли и дает возможность для роста рынка мобильной связи в следующем году, пишет в своем отчете аналитик «ВТБ капитала» Иван Ким. Если, конечно, подобные действия по повышению цен не вызовут нареканий ФАС, оговаривает Ким. В целом изменения в архиве тарифов до сих пор действительно не были распространены в России, однако, поскольку повышение цен компенсируется увеличением трафика, этот шаг может себя оправдать. В качестве примера он приводит рынок Казахстана, где аналогичные изменения мобильных тарифов возражений у местного регулятора не вызвали.