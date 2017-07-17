Статья опубликована в № 4364 от 17.07.2017 под заголовком: Илон Маск и восстание машин
Илон Маск призвал создать организацию, регулирующую развитие искусственного интеллекта
Законы для роботов уже обсуждаются во всем мире
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Глава компаний Tesla и SpaceX описал губернаторам американских штатов несколько наихудших сценариев развития искусственного интеллекта
Brian Snyder / REUTERS
Выступая на собрании Национальной ассоциации губернаторов США в эти выходные, предприниматель Илон Маск рассказал о потенциальных опасностях, с которыми может столкнуться человек при взаимодействии с технологиями искусственного интеллекта, и призвал власти создать регулирующую организацию для контроля за развитием этих технологий. Об этом сообщают The Wall Street Journal, CNBC и Recode.
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