Наукоемкие технологии
Статья опубликована в № 4364 от 17.07.2017 под заголовком: Илон Маск и восстание машин

Илон Маск призвал создать организацию, регулирующую развитие искусственного интеллекта

Законы для роботов уже обсуждаются во всем мире
  • Александр Силонов,
  • Елизавета Серьгина
  • / Ведомости

Выступая на собрании Национальной ассоциации губернаторов США в эти выходные, предприниматель Илон Маск рассказал о потенциальных опасностях, с которыми может столкнуться человек при взаимодействии с технологиями искусственного интеллекта, и призвал власти создать регулирующую организацию для контроля за развитием этих технологий. Об этом сообщают The Wall Street Journal, CNBC и Recode.

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