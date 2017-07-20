«Вымпелком» запустил бесплатный мессенджер для абонентов

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Интерфейс Veon для России адаптировали местные разработчики Сергей Портер / Ведомости

«Вымпелком» объявил о запуске коммуникационной платформы Veon в России. Пока приложение можно скачать в магазине Google Play, но в скором времени (счет идет на дни) оно появится в AppStore. Платформа включает в себя мессенджер, но с ее помощью также можно звонить, слушать музыку, смотреть фильмы, получать скидочные купоны. «Вымпелком» намерен интегрировать в платформу платежный сервис (это, в частности, уже сделали Viber и Telegram).