ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4367 от 20.07.2017 под заголовком: Apple поборется за Китай

Apple назначит нового руководителя своего подразделения в Китае

Ему предстоит исправить ситуацию после серьезного падения продаж в стране

Из-за давления местных конкурентов и регуляторов бизнес Apple в Китае переживает непростые времена и корпорация решила заменить руководителя филиала в этой стране, передает The Wall Street Journal (WSJ). Вице-президентом и управляющим директором Apple в Китае станет Изабель Ге Мехе, сообщили генеральный директор корпорации Тим Кук и ее операционный директор Джефф Уильямс.

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