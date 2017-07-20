Статья опубликована в № 4367 от 20.07.2017 под заголовком: Apple поборется за Китай
Apple назначит нового руководителя своего подразделения в Китае
Ему предстоит исправить ситуацию после серьезного падения продаж в стране
- Елизавета Дикарева
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С точки зрения продаж Китай – сложный регион для Apple
Ng Han Guan / AP
Из-за давления местных конкурентов и регуляторов бизнес Apple в Китае переживает непростые времена и корпорация решила заменить руководителя филиала в этой стране, передает The Wall Street Journal (WSJ). Вице-президентом и управляющим директором Apple в Китае станет Изабель Ге Мехе, сообщили генеральный директор корпорации Тим Кук и ее операционный директор Джефф Уильямс.
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