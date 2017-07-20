Продажи цифровых фотоаппаратов в России стремительно падают

Российский рынок цифровых камер сократился Алексей Дружинин / РИА Новости

В первом полугодии 2017 г. в России было продано 200 000 цифровых фотоаппаратов, следует из отчета «Евросети». Это на 33% меньше, чем в первой половине прошлого года, и втрое, чем в январе - апреле 2015 г. По сравнению с первым полугодием 2014 г., когда в России было продано 1,3 млн цифровых камер, рынок упал более чем в шесть раз.

Менеджер по закупкам фототехники «Эльдорадо» Петр Крондо и представитель «Связного» Сергей Тихонов в целом согласны с этой оценкой. По данным МТС (управляет крупнейшей в России розничной сетью по продаже портативной электроники), в первом полугодии 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. продажи фотоаппаратов в штуках на российском рынке снизились на 35%, в деньгах — на 20%.

В первом полугодии 2017 г. к первому полугодию 2015 г. в деньгах российский рынок цифровых камер сократился на 23% до 5 млрд руб., также следует из отчета «Евросети».

По данным Euromonitor International, мировой рынок цифровых фотоаппаратов также неуклонно сокращается, по меньшей мере, c 2010 г. В 2016 г. в мире было продано 11 млн фотокамер – примерно на 20% меньше, чем годом ранее. В 2017 г. продажи упадут до 10 млн, прогнозирует Euromoitor.

Президент «Евросети» Александр Малис объясняет спад давлением смартфонов на рынок фототехники. Смартфон не может сделать такой же качественный снимок, как современная компактная камера, но подавляющему большинству пользователей достаточно такого качества, объясняет он. Им нет никакого смысла покупать и носить с собой сразу два устройства, считает Малис. По его словам, сейчас покупают в основном зеркальные камеры и системные фотоаппараты (беззеркальные камеры со сменными объективами) – сделанные ими снимки могут быть ощутимо лучше, чем фото со смартфонов.

По данным «Евросети», в первом полугодии 2017 г. в России было продано 12,2 млн смартфонов - почти на 9% больше, чем годом ранее.

Несмотря на падение, компактные фотоаппараты остаются самыми популярными в сегменте фототехники – на них приходится коло 60% продаж фотокамер, утверждает Тихонов. Их покупают в основном люди, которым привычен такой формат, говорит он. На втором месте – зеркальные камеры (примерно 30% продаж в штуках), а остальное – беззеркальные устройства, говорит Тихонов.

Снижение продаж фототехники Малис также объясняет уменьшением платежеспособности покупателей. После обвала рубля перед ними встал вопрос, какой гаджет купить, и подавляющее большинство делает выбор в пользу смартфона, а не фотоаппарата, отмечает он. Крондо отмечает, что сильное влияние на рынок оказал рост цен на фототехнику. Если до кризиса зеркальный фотоаппарат можно было купить за 15 000–16 000 руб., то сейчас он стоит минимум 23 000–25 000 руб., отмечает менеджер «Эльдорадо». Крондо прогнозирует дальнейшее снижение продаж фотоаппаратов в штуках еще на 25-30%.

Средняя цена фотокамер за год возросла на 24%, что свидетельствует о сокращении массового сегмента рынка, говорит представитель МТС Дмитрий Солодовников.

Малис считает, что как товарная категория фотоаппараты не исчезнут в ближайшей перспективе. Но это будет довольно узкий рынок, ориентированный на тех, кто более или менее разбирается в фотографии и стремится получить снимки отличного качества, прогнозирует он.

С дальнейшим развитием смартфонов компактные фотоаппараты уйдут с массового рынка, зеркальные и беззеркальные фотоаппараты будут пользоваться спросом у фотографов или у пользователей, которым возможностей камеры смартфона недостаточно, считает Тихонов.

Крондо видит потенциал роста сегмента беззеркальных системных камер. Их доля увеличивается год от года, подчеркивает он. Одна из самых быстрорастущих категорий фототехники – экшн-камеры для любителей экстремальных видов спорта, рассказывает Солодовников. В I квартале 2017 г. их продажи в России в деньгах и в штуках по сравнению с I кварталом 2016 г. выросли на 30 и 60%, отмечает он. При этом средняя цена на них снизилась на 20% до примерно 10 800 руб., говорит Солодовников.