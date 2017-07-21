Минэкономразвития против передачи рынка электронных подписей государству

Министр экономического развития Максим Орешкин (справа) и министр связи Николай Никифоров Екатерина Штукина / ТАСС

Минэкономразвития выступило против законопроекта Минкомсвязи о передаче выпуска квалифицированных электронных подписей государству. Отзыв министерства выложен на портале общественного обсуждения.

В апреле Минкомсвязи предложило лишить аккредитованные центры права выдачи такой подписи из-за многочисленных нарушений, которые они допускают, и поэтому выданные ими сертификаты не пользуются доверием ведомств, говорилось в пояснении к законопроекту. По данным Министерства связи, сейчас подписи выдают 455 удостоверяющих центров (УЦ), но часть из них — это частные компании.

В своем отзыве Минэкономразвития привело несколько доводов в пользу частных УЦ.

Чиновники Минэкономразвития озабочены расходами на создание новых центров выдачи подписи, которые лягут на государство. За электронной подписью клиент должен обращаться в МФЦ (центры госуслуг), а выпускать ее должны пять специальных УЦ. Для них нужно нанять 3000 операторов с годовым фондом оплаты труда в 1,8 млрд руб., пишет Минэкономразвития. Также государству предстоит закупить информационные носители и лицензии на специальное программное обеспечение — сумма этих затрат колеблется от 40,2 млрд до 150 млрд руб. Плюс точки по вручению квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи нужно будет сертифицировать в ФСБ, и одно рабочее место обойдется в 50 000 руб.

Ежегодные затраты на информационную систему УЦ Минкомсвязи оценивало в 30 млн руб., пишет Минэкономразвития. Но за каждую подпись министерство предлагало взимать 2500 руб. и возместить расходы. Нынешняя рыночная цена подписи ниже предложенной на 40%, отмечают чиновники Минэкономразвития. Также из-за передачи удостоверяющих центров государству бюджет недополучит 2 млрд руб. в виде налога на доходы физических лиц.

Не согласно Минэкономразвития и с формулировкой Минкомсвязи о множественных нарушениях, которые допускают нынешние УЦ. Хотя государство вправе их проверять и лишать аккредитации, Минкомсвязи так поступило лишь с двумя УЦ, а еще у одного аккредитация приостановлена «по компрометирующим обстоятельствам». Достаточным подтверждением «многочисленных нарушений» это не является, отмечают чиновники Минэкономразвития.

В итоге Минэкономразвития предложило ряд собственных мер для улучшения ситуации. Согласно отзыву следует обеспечить каждый центр выдачи подписи квалифицированными сотрудниками, страховать ответственность за убытки третьим лицам, исключить возможность получения подписи по рукописной доверенности и выдавать организации первую подпись только лично. Также стоит аттестовывать удостоверяющие центры по требованиям безопасности и создать специальную саморегулируемую организацию, считают авторы отзыва.

Удостоверяющие центры и сейчас занимаются защитой информации своих клиентов, в том числе и аттестуют свои информационные системы по требованиям безопасности, поясняет специалист «СКБ Контур» (занимается выпуском электронных подписей) Анастасия Лабуцкая. По ее мнению, предложенные Минэкономразвития меры облегчат Минкомсвязи регулирование рынка электронных подписей: ведомство может возложить функции по контролю и проверке жалоб на саморегулируемую организацию и вести переговоры через нее, а не с каждым из 455 удостоверяющих центров по отдельности.

Минкомсвязи планирует вносить законопроект на рассмотрение правительства. Как объяснил федеральный чиновник, знакомый с процедурой, по регламенту заключения профильных ведомств необязательно должны быть положительными, важно лишь их наличие. Представитель Минэкономразвития отмечает, что отрицательное заключение об оценке регулирующего воздействия не означает, что проект не будет принят: организуются согласительные совещания, где прорабатываются все разногласия.