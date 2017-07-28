Интернет-пользователи могут помочь «Мегафону» избежать штрафов ФАС

«Решения по делу пока нет, поэтому ваше мнение действительно (!) играет важную роль в этом вопросе», - отмечалось в сообщении службы о проведении опроса С. Портер / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела интернет-опрос о пользовании мессенджерами в роуминге, чтобы использовать эти данные в расследовании против «Мегафона». Опрос мнения потребителей в ходе проведения анализа товарного рынка начальник управления связи и информационных технологий службы Елена Заева называет стандартной процедурой. Мнение потребителей учитывается при определении продуктовых границ товарного рынка, говорит она.

Порядок проведения анализа товарного рынка не оговаривает форму опроса, уточняет представитель службы. На вопрос, каким образом служба препятствует возможной «накрутке» голосов, представитель ФАС заверил, что за этим следят IT-специалисты службы.

Приглашения принять участие в опросе служба публиковала на своих официальных страницах в соцсетях. «Напомним, что компания «Мегафон» подозревается в необоснованном повышении тарифов на услуги связи в международном роуминге. Решения по делу пока нет, поэтому ваше мнение действительно (!) играет важную роль в этом вопросе», - отмечалось в сообщении службы о проведении опроса. Страница с опросом была озаглавлена «Дело в отношении ПАО «Мегафон». Опрос завершен и ответы больше не принимаются, говорится на странице сейчас. Сколько респондентов приняло участие в вопросе, служба не раскрывает.

ФАС против роуминга

В январе ведомство заподозрило оператора в нарушении закона о защите конкуренции: службу не устраивают тарифы на международный роуминг, которые оператор установил с 12 декабря 2016 г. По подсчетам ФАС, тогда они выросли на 20–2200% в зависимости от направления. Представитель «Мегафона» тогда называла повышение цен вынужденной мерой из-за резкого роста себестоимости голосовых звонков и интернет-трафика в других странах. По ее словам, в 2016 г. «Мегафон» получил уведомления о повышении стоимости завершения вызова от большинства операторов стран Европы, что увеличило стоимость услуг в этих странах для «Мегафона» в среднем на 482%.

В полемике с ведомством «Мегафон» приводит еще один довод. Оператор доказывает, что уже не занимает доминирующего положения на рынке услуг в международных поездках. Объясняется это ростом использования абонентами альтернативных способов связи - мессенджеров, WiFi или услуг местных операторов. Следовательно, к «Мегафону» не могут применяться положения закона о защите кокуренции, считает представитель «Мегафона». Для проверки этого тезиса служба и проводила опрос.

Несмотря на негативную преамбулу и крайне неоднозначные вопросы в исследовании ФАС, некоторые выводы весьма примечательны, говорит руководитель практики по антимонопольному праву и закупкам «Мегафона» Дмитрий Абрамов. Из опроса следует, что мессенджерами за границей пользуются более 90% участников опроса, сообщает представитель «Мегафона» и подтверждает представитель ФАС. 93% респондентов используют их для звонков и 95% - для передачи текстовых сообщений, следует из результатов опроса.

Абрамов делает вывод, что операторы в роуминге не доминируют, поскольку абоненты уже давно перешли и переходят на мессенджеры. Эти данные соответствуют данным опроса ВЦИОМа, которые провел сам оператор, и показывают, что традиционные услуги связи активно заменяют мессенджеры в роуминге.

Этот опрос подтвердил позицию службы, что мессенджеры и услуги оператора не взаимозаменяемы, и сыграет свою роль как дополнение к собранным доказательствам, возражает представитель ФАС. Из чего следует вывод о невзаимозаменяемости услуг, он не уточняет. Свою позицию ФАС обещает пояснить после заседания комиссии 31 июля.

Данные опроса в интернете нельзя считать доказательством в антимонопольном расследовании, так как опрос в интернете не является полноценным социологическим исследованием, осуществленным специализирующейся на этом организацией, считает юрист правового департамента HEADS Consulting Анастасия Худякова. Опрос может быть основанием для инициирования проверки и источником для обнаружения признаков нарушения антимонопольного законодательства. При этом опрос, без соблюдения правил его проведения, не может отвечать признакам репрезентативности и служить официальным доказательством в материалах дела, резюмирует Худякова.

«Мегафону» помимо штрафа (0,3–1 млн руб., уточняет управляющий партнер «Надмитов, Иванов и партнеры» Александр Надмитов) грозит предписание привести тарифы в «экономически обоснованное состояние», говорила Заева. Насколько тарифы «Мегафона» превышают его, ФАС не раскрывает.

Представители МТС, «Вымпелкома» и Tele2 отказались от комментариев.