LeEco закрыла первый и единственный магазин в России

Магазин располагался в торговом центре «Атриум» Евгений Разумный / Ведомости

LeEco закрыл свой единственный монобрендовый магазин в России, сообщает ТАСС со ссылкой на президента LeEco Russia and Eastern Europe Виктора Сюя. Причина — высокая стоимость аренды в торговом центре «Атриум», где располагался магазин. По словам Сюя, LeEсо, закрыв служивший имиджевым целям магазин, сосредоточится на продажах в интернете и партнерских сетях: МТС, DNS, «Эльдорадо» и «Ноу-Хау».

Запуск магазина стоил LeEco $1 млн, ссылается ТАСС на Сюя. В случае успеха планировалось открыть в российских регионах 150-500 магазинов до конца 2018 г.

Летом 2016 г. основатель и председатель совета директоров LeEco Цзя Юэтин в ходе сессии на Петербургском экономическом форуме заявил, что компания инвестирует в свое подразделение в России до $1 млрд и ожидает, что через три года доход превысит $2 млрд.

LeEco, основанную в 2004 г., поначалу называли «китайской Netflix» – компания занималась цифровым телевещанием, а затем начала создавать собственный контент. Позже, когда она начала производить собственное оборудование, включая системы Smart TV, телефоны и электромобили, ее стали сравнивать с Apple и Tesla.

В последнее время положение компании ухудшилось, и Цзя на встрече с акционерами признал, что «финансовые проблемы оказались серьезнее, чем ожидалось». До этого, в апреле 2017 г., попытка LeEco купить производителя электроники Vizio сорвалась вследствие «противодействия регулирующих органов».

Цзя отправлял сотрудникам письмо, в котором признавал, что у компании, которая активно вкладывается в развитие бизнеса электрокаров и смартфонов, заканчиваются деньги. Цзя пообещал урезать собственную зарплату до 1 юаня (15 центов), замедлить экспансию и привести компанию к более умеренной стадии роста. В июле 2017 г. его счета были заморожены по решению шанхайского суда в связи с накопившимися долгами, сообщала BBC со ссылкой на государственные СМИ Китая. Тогда Сюй подтвердил через пресс-службу, что Россия остается одним из приоритетных рынков для LeEco.