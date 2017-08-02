Xiaomi вернулась в топ-5 мировых производителей смартфонов

Xiaomi в 2016 г. стала вторым по оценке стартапом в мире Е. Разумный / Ведомости

Китайская Xiaomi во II квартале 2017 г. заняла 5-е место по поставкам смартфонов на мировой рынок, следует из отчета IDC. Ее доля в отгрузках смартфонов составила 6,2% против 3,9% годом ранее. За три месяца Xiaomi поставила на мировой рынок 21,2 млн смартфонов - это на 58,9% больше, чем во II квартале 2016 г.

Xiaomi вошла в первую пятерку производителей смартфонов, немного опередив Vivo (BBK), говорится в отчете. Рост доли Xiaomi IDC связывает с агрессивным продвижением вендора на индийском рынке, где компания открыла свой первый магазин Mi Home, а также договорилась о сотрудничестве с розничными сетями, объясняют аналитики. Также за последние полгода Xiaomi удвоила сеть сервисных центров и продолжает активное маркетинговое продвижение, отмечают они.

Xiaomi в 2016 г. стала вторым по оценке стартапом в мире. Компания оценивалась в $46 млрд. Среди инвесторов китайского производителя есть и российские – в частности, доля в нем принадлежит Алишеру Усманову и Юрию Мильнеру. 5-го места по отгрузкам смартфонов Xiaomi впервые достигла во II квартале 2016 г. с долей рынка 4,5% (данные Gartner). Но под давлением конкурентов ее доля снизилась. На домашнем рынке, в Китае, где Xiaomi смогла обогнать даже Apple, в 2016 г. ее доля, по данным Canalys, по сравнению с 2015 г. уменьшилась на 4,5 п. п. до 10,7%. Xiaomi вернула 5-е место, значительно снизив цены в Китае, отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Vivo в свою очередь выпустила достаточно дорогую новую линейку смартфонов. Она отстала от Xiaomi примерно на 1 млн аппаратов, утверждает Муртазин.

Из отчета IDC следует, что мировой рынок смартфонов в целом сократился: во II квартале 2017 г. их поставки составили 341,6 млн аппаратов, что на 0,8% меньше, чем кварталом ранее, и на 1,3% меньше, чем во II квартале 2016 г.

«Сначала мы сосредоточились на Индии, в этом году собираемся уделить главное внимание России, а также Украине и Вьетнаму», – говорил весной 2017 г. председатель совета директоров Xiaomi Лэй Цзюнь. В российскую розницу (в офлайновых магазинах продается почти 90% смартфонов в России) Xiaomi пришла в июне 2016 г. - тогда торговать ее смартфонами начали «Евросеть» и «Связной». Если еще в августе 2016 г. доля китайского производителя на российском рынке смартфонов в штуках составляла 0,4% (по данным МТС), в июне 2017 г. ее доля на российском рынке смартфонов составила 3,6% (7-е место). Ее ближайший конкурент – британская Fly с долей рынка 4,1%. При этом по интернет-продажам смартфонов в России Xiaomi заняла 3-е место, разделив его с Huawei: доля каждого из вендоров в них составила 11%, следует из отчета компании-партнера нескольких ритейлеров. Высокие темпы роста Xiaomi обеспечиваются сочетанием хорошей цены, технических характеристик и активного продвижения в интернете, уверен гендиректор Telecomdaily Денис Кусков.