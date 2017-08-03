У Lenta.ru сменится главный редактор

Александр Белоновский покинет свой пост, говорят два источника в интернет-холдинге Rambler & Co Rambler & Co

Новым главным редактором интернет-издания Lenta.ru станет Владимир Тодоров, он приступит к своим обязанностям с 14 августа, рассказали «Ведомостям» два источника в интернет-холдинге Rambler & Co. Белоновский покинет свой пост, говорят они.

Директор по внешним коммуникациям Rambler & Co Матвей Алексеев подтвердил ожидаемую смену главного редактора Lenta.ru, но сказал, что «официальный релиз последует тогда, когда это произойдет».

Белоновский руководил интернет-изданием с начала 2016 г. Он сменил на посту Алексея Гореславского, который возглавил Lenta.ru в 2014 г., после того как из издания была уволена Галина Тимченко.

Тодоров пришел в интернет-холдинг Rambler & Co в 2014 г. Он работал корреспондентом Gazeta.ru, затем был назначен редактором отдела «IT и медиа», последние несколько лет занимает должность редактора отдела «Технологии и СМИ» издания Lenta.ru.

Белоновский не ответил на запрос «Ведомостей», Тодоров от комментариев отказался.