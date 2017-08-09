Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4381 от 09.08.2017 под заголовком: Yota теряет фанатов

Отказ от тарифов с безлимитным интернетом снизил популярность Yota

Рост абонентской базы оператора замедлился в несколько раз

У оператора «Скартел» (работает под брендом Yota, принадлежит «Мегафону») с января замедлился рост абонентской базы, говорят сотрудники трех операторов большой четверки. Они делают этот вывод на основе данных о количестве абонентов Yota, контактировавших с абонентами их собственных сетей. Подсчет «контактеров» ведется ежемесячно, но он включает в себя данные не только за конкретный месяц, но и за два предыдущих.

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