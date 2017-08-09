Отказ от тарифов с безлимитным интернетом снизил популярность Yota

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С января тарифы оператора мало чем отличаются от тарифов большой четверки Евгений Разумный / Ведомости

У оператора «Скартел» (работает под брендом Yota, принадлежит «Мегафону») с января замедлился рост абонентской базы, говорят сотрудники трех операторов большой четверки. Они делают этот вывод на основе данных о количестве абонентов Yota, контактировавших с абонентами их собственных сетей. Подсчет «контактеров» ведется ежемесячно, но он включает в себя данные не только за конкретный месяц, но и за два предыдущих.