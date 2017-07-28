Статья опубликована в № 4373 от 28.07.2017 под заголовком: Yota поможет «Мегафону»
Yota одолжит «Мегафону» 6,2 млрд рублей
Таким образом оператор впервые поможет своей материнской компании и поможет компенсировать часть затрат на покупку Mail.ru
- Кирилл Седов
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Кредит внутри группы будет использоваться «для эффективного перераспределения денежных средств между компаниями группы», сообщил представитель оператора
Евгений Разумный / Ведомости
«Скартел» (работает под брендом Yota) предоставит материнскому «Мегафону» внутригрупповой заем на сумму 6,2 млрд руб., следует из сообщения оператора. Договор будет в денежной форме, уточняет представитель «Мегафона».
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