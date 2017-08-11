ИТ-бизнес

Венчурные фонды Altair и Leta продали израильский стартап

Altair известен тем, что привлекал деньги Романа Абрамовича

Венчурные фонды Leta Capital и Altair Capital продали израильский стартап Unomy международной компании WeWork, которая сдает рабочие места в офисных помещениях, пишет Techcrunch и подтверждает управляющий партнер Leta Capital Александр Чачава. Управляющий партнер Altair Игорь Рябенький на момент публикации заметки не ответил на запрос «Ведомостей».

Altair Capital - российско-израильский венчурный фонд, который инвестирует в интернет-проекты. Он существует с 2005 г. и вложил деньги в 94 компании, по данным Crunchbase. В 2015 г. стало известно, что его капитал пополнил фонд Millhouse, управляющий активами Романа Абрамовича. А Leta Capital - корпоративный фонд российской IT-компании LETA Group, созданный в 2012 г.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике