Венчурные фонды Altair и Leta продали израильский стартап
Altair известен тем, что привлекал деньги Романа Абрамовича
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Компания собирает данные о компаниях и людях из открытых онлайн-источников и формирует списки потенциальных клиентов
Unomy
Венчурные фонды Leta Capital и Altair Capital продали израильский стартап Unomy международной компании WeWork, которая сдает рабочие места в офисных помещениях, пишет Techcrunch и подтверждает управляющий партнер Leta Capital Александр Чачава. Управляющий партнер Altair Игорь Рябенький на момент публикации заметки не ответил на запрос «Ведомостей».
Altair Capital - российско-израильский венчурный фонд, который инвестирует в интернет-проекты. Он существует с 2005 г. и вложил деньги в 94 компании, по данным Crunchbase. В 2015 г. стало известно, что его капитал пополнил фонд Millhouse, управляющий активами Романа Абрамовича. А Leta Capital - корпоративный фонд российской IT-компании LETA Group, созданный в 2012 г.
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