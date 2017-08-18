ИТ-бизнес

Два бизнесмена российского происхождения вошли в рейтинг Fortune

Это основатель Ethereum Виталик Бутерин и специалист по кибербезопасности Дмитрий Альперович

Двое предпринимателей российского происхождения вошли в рейтинг лучших молодых бизнесменов мира в возрасте до 40 лет «Fortune 40 under 40», который опубликовал в четверг журнал Fortune. Первые три места рейтинга занимают президент Франции Эммануэль Макрон, основатель Facebook Марк Цукерберг и сооснователи китайского сервиса Didi Chuxing Ченг Вей и Джин Лю.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике