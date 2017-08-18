Два бизнесмена российского происхождения вошли в рейтинг Fortune
Это основатель Ethereum Виталик Бутерин и специалист по кибербезопасности Дмитрий Альперович
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Е.Разумный / Ведомости
Двое предпринимателей российского происхождения вошли в рейтинг лучших молодых бизнесменов мира в возрасте до 40 лет «Fortune 40 under 40», который опубликовал в четверг журнал Fortune. Первые три места рейтинга занимают президент Франции Эммануэль Макрон, основатель Facebook Марк Цукерберг и сооснователи китайского сервиса Didi Chuxing Ченг Вей и Джин Лю.
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