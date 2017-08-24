ФАС: HP координировала сговор поставщиков компьютеров

По закону координатор картеля должна будет заплатить штраф на сумму от 1 млн до 5 млн руб., уточняет руководитель антимонопольной практики юрфирмы Sameta FA Bobo / PIXSELL / PA Images

Hewlett Packard координировала картель поставщиков системных блоков для системы ГАС «Выборы», говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Производственная компания «Аквариус», Национальная компьютерная корпорация, а также «Бизнес компьютерс групп» и «АМИ-НЕТВОРК» заключили антиконкурентное соглашение и поддерживали цены на аукционе поставки системных блоков, поясняет ФАС.

Теперь компаниям грозит оборотный штраф за картельный сговор, говорится в сообщении службы. Распространяется ли это на Hewlett Packard, ФАС не уточняет.

По закону координатор картеля – Hewlett Packard должна будет заплатить штраф на сумму от 1 млн до 5 млн руб., уточняет руководитель антимонопольной практики юрфирмы Sameta Андрей Астанин. А вот участники картеля могут выплатить до 50% суммы контракта.

Это не единственный установленный ФАС эпизод картельного сговора: «Аквариус» вместе с «Крок инкорпорейтед» поддерживали цены на техподдержку дата-центра «Информационного города» и IT-системы Росстата, сообщает ФАС. Кроме того, «Аквариус» и «Супервейв групп» координировали цены на поставку офисного и серверного оборудования, а также оборудования Hewlett Packard для компании «Норникель - Общий центр обслуживания», сообщает ФАС.

ФАС обещает направить материалы дела в Федеральную службу безопасности и Федеральную налоговую службу.

Поставками компьютеров для ГАС «Выборов» ФАС заинтересовалась в ноябре 2016 г.: тогда служба начала проверку деятельности HP и китайской Lenovo. Поводом заподозрить картельный сговор стали госзакупки персональных компьютеров, в которых участвовали поставщики продукции HP и Lenovo, говорит представительница ФАС: речь идет более чем о десятке аукционов федерального и регионального уровней почти на миллиард рублей. Были такие аукционы, в которых продукты HP и Lenovo сталкивались друг с другом, продолжает она, были и такие, где они участвовали порознь. А дело против шести российских компаний-поставщиков ФАС возбудила 23 ноября 2016 г.