Первое уголовное дело за обналичивание биткоинов заведено в России

Биткоин — всего лишь средство, которое можно использовать как законно, так и незаконно, говорит основатель Bitcoin Fund Анатолий Князев Benoit Tessier / REUTERS

Костромские полицейские и сотрудники ФСБ задержали троих людей, которые нелегально зарабатывали на обналичивании и продаже биткоинов, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Согласно сообщению МВД фигуранты дела незаконно обналичили более 500 млн руб. В отношении них возбудили дело по статье «Незаконная банковская деятельность», и сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

Чтобы обменивать и переводить криптовалюту, задержанные оформили на своих родственников более 300 банковских и sim-карт, говорится в сообщении МВД.

Это первое уголовное дело за обналичивание биткоина, считает руководитель общественной организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк. Об аналогичных делах ему неизвестно. Раньше российские суды блокировали биткоин-биржи и сайты, где можно было перевести цифровую валюту в обычную, но не преследовали отдельных людей, добавляет Козлюк.

Биткоин — всего лишь средство, которое можно использовать как законно, так и незаконно, говорит основатель Bitcoin Fund Анатолий Князев. Сам характер схемы, то, что использовали 300 банковских и sim-карт, указывает на сомнительность проводившихся операций, а использовать при этом могли любое платежное средство, считает Князев. По его словам, если бы в России можно было легально переводить криптовалюту в обычную валюту, то клиентам людей, которые хотели продать биткоины, не пришлось бы пользоваться услугами задержанных.

Сейчас в России нет закона, который регулирует оборот криптовалют, но его разрабатывает рабочая группа по оценкам рисков оборота криптовалюты при Государственной думе.