Абоненты Tele2 в четверг не могли совершать звонки и заходить в интернет

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Негативный эффект от сбоя, безусловно, есть, но репутация оператора не теряется за один день, полагает Анкилов Андрей Гордеев / Ведомости

В четверг абоненты «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2) не могли звонить и пользоваться мобильным интернетом, о чем активно сообщали в соцсетях. Представитель Tele2 Ольга Галушина рассказала «Ведомостям», что вчера на сети компании велись работы по улучшению качества мобильного интернета. «Эти модификации предполагают внедрение новой технической платформы, которая требует перезагрузки абонентских интернет-настроек, – говорит она. – В результате перезагрузки у незначительного числа абонентов могли наблюдаться кратковременные сложности в работе мобильного интернета». Первый сбой затронул часть абонентов пакетных тарифов линейки «Мой Tele2». Позже оператор обнаружил проблемы с магистральными каналами в пяти регионах – Нижнем Новгороде, Ижевске, Сыктывкаре, Томске и Кемерове, добавила Галушина. Технические специалисты перевели абонентов на резервные каналы и к 12.45 мск сервис был восстановлен, утверждает она. Те же причины сбоев называют собеседник «Ведомостей» в Tele2 и собеседники, знакомые с менеджментом оператора. Всего Tele2 работает в 65 регионах России.

В начале июня у Tele2 уже были проблемы на сети, но менее масштабные. Причем неполадки со связью – в трех из пяти этих же регионов: в Нижнем Новгороде, Ижевске и Сыктывкаре. Тогда абоненты испытывали трудности с голосовой связью в течение 45–50 минут, рассказывал представитель Tele2. По его словам, причиной стала также авария у компании, предоставляющей оператору кабельные каналы.

Это уже третье крупное падение сети федерального оператора за этот год. Первые два случились у «Мегафона». 19 мая 2017 г. оператор испытал крупнейший сбой в своей истории. Абоненты в Москве, Нижнем Новгороде и еще нескольких городах Поволжья не могли звонить и пользоваться мобильным интернетом. Менее чем через месяц связь снова нарушилась. Оба сбоя произошли из-за неполадок в работе оборудования Hewlett-Packard Enterprise: в пиковые периоды работы сети оно не выдержало нагрузки, объяснял менеджмент оператора.

Сбой сети может произойти с каждым из операторов и вопрос в квалификации персонала, которая влияет на скорость устранения аварии и минимизацию потерь, говорил после сбоя в «Мегафоне» собеседник в одном из операторов большой четверки. От сбоев не застрахован никто в большой четверке, согласен гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Все операторы стараются экономить, в том числе на персонале и технических специалистах, добавляет он: возможно, это и послужило причиной. В 2017 г. Tele2 как раз проводит трансформацию своей региональной структуры – передачу части функционала от региональных офисов макрорегионам и сокращение персонала на 10%. Сокращение издержек могло повысить риски аварий, согласны гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов и аналитик «Открытие капитала» Тимур Нигматуллин. Сокращения персонала действительно касались технических специалистов, говорит знакомый менеджмента Tele2.

К значительному оттоку абонентов от Tele2 авария скорее всего не приведет, полагают аналитики. Негативный эффект от сбоя, безусловно, есть, но репутация оператора не теряется за один день, полагает Анкилов. Сбои у «Мегафона» не привели к значительному перетоку его абонентов к другим операторам, отмечает Кусков. К тому же у Tele2 такая масштабная авария происходит впервые, согласен он.