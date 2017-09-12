Tele2 компенсирует абонентам сбой в сети деньгами и скидками

Пострадавшие могут рассчитывать на 25%-ную скидку или 50 руб. на счет

Статья опубликована в № 4405 от 12.09.2017 под заголовком: Час расплаты для Tele2

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Это не первый сбой и не первый опыт компенсации абонентам за последний год Евгений Разумный / Ведомости

В прошлый четверг в сети оператора «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2) случился масштабный сбой: часть абонентов не могла звонить и пользоваться мобильным интернетом. Пострадавшим от сбоя оператор предложит компенсацию, рассказала «Ведомостям» представитель Tele2 Ольга Галушина. Пользователи пакетных тарифов в следующем расчетном месяце получат 25%-ную скидку на абонентскую плату, а абонентам с поминутной тарификацией Tele2 перечислит по 50 руб., обещает она.

Сбой случился из-за работ по улучшению качества мобильного интернета, объясняла Галушина. Оператор собирается внедрить новую технологическую платформу, и для этого ему потребовалось перезагрузить абонентские интернет-настройки. В итоге некоторые абоненты столкнулись с кратковременными перебоями в работе мобильного интернета.

Первый сбой затронул часть абонентов пакетных тарифов линейки «Мой Tele2». Позже оператор обнаружил проблемы с магистральными каналами в пяти регионах – Нижнем Новгороде, Ижевске, Сыктывкаре, Томске и Кемерове. Tele2 не раскрывает общее количество пострадавших от сбоя, Галушина называет их число незначительным. Таким же будет и влияние компенсаций на выручку оператора, надеется она.

Это не первый сбой и не первый опыт компенсации абонентам за последний год. После крупнейшего сбоя в работе «Мегафона», случившегося 19 мая 2017 г., оператор предложил абонентам три варианта компенсации: 50 минут голосовой связи и 1 Гб мобильного интернета, 2 Гб мобильного интернета или бесплатный просмотр одного из новых фильмов на «Мегафон.ТВ». Денежная компенсация за день была бы незначительной, а предложенные объемы услуг близки к половине ежемесячного потребления, рассказывал в мае коммерческий директор оператора Влад Вольфсон. Он признавал, что для владельцев пакетных тарифов это предложение менее актуально.

Абоненты больше приветствуют денежную компенсацию, нежели услугу, объясняет выбор Tele2 Галушина. Поскольку Tele2 традиционно позиционировалась как дискаунтер, для ее аудитории были важны низкие цены, напоминает аналитик «Открытие брокера» Тимур Нигматуллин. Поэтому денежные скидки уместнее дополнительного трафика и услуг, соглашается он.