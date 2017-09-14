3D-принтер из Ярославля печатает жилой дом в Дании

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На 3D-принтере можно напечатать дом весьма причудливой формы 3d printhuset

На прошлой неделе датская компания 3D Printhuset сообщила, что на трехмерном принтере печатает в Копенгагене офисное здание площадью 50 кв. м: фундамент уже заложен, идет печать стен. Помогает ей в этом разработка компании «Спецавиа» из Ярославля, которая производит трехмерные принтеры для строительной печати. Один из таких принтеров, сообщила «Спецавиа», она и продала датчанам. У тех есть планы использовать российское оборудование для печати небольших зданий и в других европейских странах. Обе компании уверяют, что это будет первый в Европе напечатанный дом.

Трехмерная печать – технология, с помощью которой изделие по цифровой модели выращивается специальным принтером из исходного материала. Сейчас речь идет о бетоне: купленный датчанами принтер печатает здание слоями толщиной в 2 см, по кругу объезжая контуры будущего сооружения, рассказал заместитель генерального директора «Спецавиа» Евгений Тарбеев.

Компания «Спецавиа» существует с 2009 г. Трехмерный принтер – собственная разработка компании, в нее она вложила 130 млн руб., полученных от частных инвесторов. Тарбеев отказался называть их имена.

Первый строительный трехмерный принтер «Спецавиа» выпустила в 2015 г., с тех пор около 40 продала. В зависимости от комплектации принтер стоит от 960 000 до 5 млн руб.

3D Printhuset с

«Спецавиа» не раскрывает сумму контракта с 3D Printhuset. В базовой комплектации такой принтер стоит 1,32 млн руб., но для датчан оборудование было изменено так, чтобы оно могло строить здания большей площади и большей высоты с повышенной производительностью, принтер обошелся дороже, поясняет Тарбеев.

Другая российская компания, которая занимается трехмерной печатью домов, – Apis Cor. В 2016 г. она напечатала дом в подмосковном Ступине площадью 32 кв. м.

Переломный момент В апреле компания Adidas представила новую модель кроссовок Futurecraft 4D, изготовленную с помощью 3D-принтера. Adidas планирует выпустить 5000 пар Futurecraft 4D в 2017 г. и 100 000 в 2018 г.



Ученые из Кореи создали и успешно испытали напечатанные на 3D-принтере кровеносные сосуды.



Российский стартап «Здравпринт» печатает на 3D-принтере медицинские ортезы, которые при лечении переломов заменяют гипс.



Компания Korecologic напечатала на 3D-принтере автомобиль Urbee в 2013 г. Цель проекта – создать наиболее безопасный для экологии автомобиль. Команда проекта пыталась собрать деньги на производство автомобилей на краудфандинговом ресурсе Kickstarter, однако получила только $6947 из заявленных $30 000.

А самый большой дом в мире, построенный с помощью 3D-принтера, находится в Китае. В 2015 г. китайская компания Winsun соорудила пятиэтажное здание площадью 1100 кв. м. На принтере напечатали части дома, которые после перевозки собрали вместе.

Строительство – одна из тех отраслей, куда недостаточно проникли новые цифровые технологии, чтобы помочь компаниям этой отрасли больше зарабатывать, считает директор управляющей компании «Сколково венчурные инвестиции» Василий Белов. В строительстве уже есть достаточно развившиеся технологии, продолжает он, но вот бизнес пока недостаточно их использует. С точки зрения инвестиций это представляет интерес, уверен Белов.

Из-за требований российских государственных стандартов и строительных норм технологии трехмерной печати вряд ли в ближайшее время будут использоваться в массовом строительстве многоквартирных домов, сетует директор по работе с портфельными компаниями Фонда развития интернет-инициатив Сергей Негодяев. Но вот в малоэтажном строительстве частных домов может найтись место для элементов, изготовленных с помощью 3D-печати. Спрос будет зависеть от того, насколько такие решения будут качественнее, дешевле и лучше привычных аналогов – дерева, кирпича, пеноблоков, говорит Негодяев.

3D Printhuset не ответила на запрос «Ведомостей».