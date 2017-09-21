Telenor продаст последний пакет акций Veon за $373,5 млн

У него останется лишь 14,6% акций, которые он сконвертирует в облигации

Ярослав Чингаев для Ведомостей

Норвежский оператор Telenor хочет продать 5,1% принадлежащих ему американских депозитарных акций (ADS) холдинга Veon (новое название Vimpelcom Ltd.) по цене $4,15 за штуку, говорится в отчетности Veon, чьи акции торгуются на NASDAQ. Продажа завершится 25 сентября, и после у Telenor останется 14,6% акций Veon. Эти акции Telenor резервировал для конвертации в облигации, так что нынешняя продажа - последний шаг к полной продаже принадлежащих Telenor акций холдинга, следует из отчетности Veon.

Telenor постепенно выходит из капитала Veon. О намерении продать весь свой пакет норвежский оператор сообщил осенью 2015 г. Тогда ему принадлежало 33% капитала компании. Vimpelcom – «сложный актив», формирующий всего 8% стоимости Telenor, его капитализация постоянно снижается, а возможности контролировать его деятельность нет, объяснял инвестор мотивы своих действий.

Прошел год, и в сентябре 2016 г. Telenor продал 9,3% ADS Vimpelcom Ltd. по $3,5 за бумагу. В апреле 2017 г. Telenor сообщил о продаже 70 млн акций Veon по цене $3,75 за бумагу, получив $259,2 млн. После продажи доля Telenor в уставном капитале Veon сократилась на 4% – с 23,7% примерно до 19,7%.

Telenor не ограничивал срок, в который он собирается реализовать пакет Veon. Но в феврале 2016 г., когда Vimpelcom выплачивал штраф за коррупционные сделки в Узбекистане, Telenor заявил, что будет продавать долю как можно скорее. По итогам расследований властей США и прокуратуры Нидерландов выяснилось, что «Вымпелком» (российская «дочка» Veon) вместе с МТС и шведско-финской TeliaCompany в 2000-х гг. платили высокопоставленным лицам в Узбекистане за право работать в этой стране. В результате Vimpelcom заплатил штраф в $795 млн, а TeliaCompany объявила, что ее штраф может составить $1,4 млрд.