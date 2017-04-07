Telenor продаст 4% Veon с дисконтом к рынку

Норвежский оператор Telenor объявил цену 70 млн акций телекоммуникационного холдинга Veon Ltd. (прежнее название - Vimpelcom ), которые намерена продать на бирже до 12 апреля, - $3,75 за одну бумагу. Об этом говорится в сообщении Telenor. Всего у Veon 1,756 млрд акций - таким образом, вся компания оценена в результате сделки в $6,14 млрд. Дисконт к предыдущей цене закрытия на бирже NASDAQ составил 5,5%.

Стоимость продаваемого пакета - $262,5 млн, сами норвежцы получат из них $259 млн, следует из сообщения.

В собственности у норвежцев оставалось 23,7% Veon Ltd., и половину имеющегося у него пакета Telenor ранее зарезервировал под возможную конвертацию в бумаги бондов, выпущенных в сентябре 2016 г. Таким образом, в результате продажи пакета у норвежского оператора останется 19,7%. В результате сделки Telenor и Veon больше не будут рассматриваться как связанные компании в финансовой отчетности, отмечается в сообщении.

В сентябре холдинг объявил о намерении продать 8,1% из принадлежащих ему 33% уставного капитала оператора на бирже. Размещение американских депозитарных акций (ADS) Vimpelcom Ltd. Telenor завершил 21 сентября, выручив тогда $3,5 за бумагу.

Период, в течение которого Telenor не мог совершать с бумагами какие-либо сделки, истек еще 20 декабря 2016 г. Этот период длился 90 дней и был установлен после первого размещения акций на бирже.

Ожидание продажи оставшегося большого пакета на рынок оказывает давление на котировки и то, что Telenor не стал продавать весь пакет акций в текущем размещении, вызывает удивление, пишут в своем отчете аналитики JPMorgan. Новый период блокировки для Telenor продлится до середины мая 2017 г. Теоретически норвежцы могут продать свои оставшиеся 8,1% акций (без учета бумаг, зарезервированных под бонды) после раскрытия Veon результатов за I квартал, допускают аналитики.

О желании полностью избавиться от своей доли в Vimpelcom Ltd., составлявшей 580 млн акций, Telenor объявил еще осенью 2015 г. Vimpelcom – «сложный актив», формирующий всего 8% стоимости Telenor, его капитализация постоянно снижается, а возможности контролировать его деятельность нет, объяснял инвестор мотивы своих действий. При этом Telenor не брал на себя никаких обязательств по срокам реализации своего пакета.