Telia заплатит почти $1 млрд штрафа за взятки в Узбекистане

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Власти США обвинили Telia в нарушении закона о противодействии коррупции за рубежом Casper Hedberg / Bloomberg

Telia согласилась выплатить $965 млн властям США и Нидерландов, чтобы урегулировать обвинения в том, что она и ее дочерняя компания дали взяток на $331 млн, чтобы выйти на рынок Узбекистана и продолжать на нем работать. Соглашение было заключено в четверг, в его рамках компания получила отсрочку от уголовного преследования со стороны властей США, которые продолжают вести более масштабное расследование о коррупции в Узбекистане.

Власти США обвинили Telia в нарушении закона о противодействии коррупции за рубежом, который запрещает компаниям давать взятки чиновникам в других странах ради получения или сохранения бизнеса. Узбекская «дочка» Telia признала свою вину.

Telia в пятницу заявила, что в результате заключенного соглашения все ведущиеся сейчас антикоррупционные расследования в отношении компании будут закрыты. А власти Швеции привлекут к ответственности ряд бывших сотрудников и подадут иск к компании с целью добиться выплаты незаконно полученной прибыли. В США такая выплата составила $457 млн (входит в общую сумму штрафов).

Telia и ее узбекская «дочка» признали, что платили взятки, как говорится в заявлении прокуратуры южного округа Нью-Йорка, «близкому родственнику» бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова. В ходе следствия, которе велось также в отношении ряда других компаний, работавших в Узбекистане, включая Vimpelcom и МТС, этот родственник был идентифицирован как дочь Каримова Гульнара. Власти Узбекистана сообщили летом, что она отбывает пятилетний срок по уголовному делу о хищениях, вымогательстве и уклонении от уплаты налогов. Сама Каримова в прошлом отрицала какие-либо нарушения.

По утверждению американских прокуроров, взятки давались, чтобы Telia могла выйти на узбекский рынок, ее «дочка» могла приобрести там телекоммуникационные активы и продолжать работать в стране. Компании признали, что срывали незаконные платежи, структурируя их разными способами; в частности, деньги переводились в фирму-пустышку, которую, как знали руководители компаний, контролировала Гульнара Каримова. Платежи проходили через нью-йоркские банки. «Если выши ценные бумаги торгуются на наших биржах и вы используете наши банки для перевода денег, полученных преступным путем, вы должны отвечать по законам нашей страны», – заявил Джун Ким, исполняющий обязанности прокурора Южного округа.

Соглашение закроет печальную главу в истории компании, заявил президент и генеральный директор Telia Йохан Деннелинд. Новое руководство и совет директоров с 2013 г. разбирались в том, что произошло, исправляли допущенные нарушения и пытались вернуть доверие акционеров, добавил он.

Обвинения в даче взяток в Узбекистане впервые прозвучали в рамках более масштабного расследования в 2012 г, когда власти Швейцарии заявили, что оно касается в том числе и Каримовой. После этого к расследованию подключились власти ряда других европейских стран и США. В 2016 г. США и Нидерланды потребовали от Telia заплатить $1,4 млрд штрафа.

Telia стала второй телекоммуникационной компанией, заключившей мировое соглашение с властями США по «узбекскому делу». В феврале 2016 г. зарегистрированный в Нидерландах Vimpelcom (сейчас – Veon) согласился выплатить $795 млн.

Перевел Михаил Оверченко