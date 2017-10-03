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Кирилл Седов
Телекоммуникации

МТС вложилась в разработчика онлайн-касс

Оператор инвестировал в него 0,6 млрд рублей

МТС инвестировала 620 млн руб. в разработчика софта для розничной торговли «Облачный ритейл» (работает под брендом LiteBox). Об этом говорится в сообщении оператора. МТС приобрела 50,82% в уставном капитале компании, заплатив 170 млн руб. владельцам стартапа и направив на погашение долга в 30 млн руб. Еще 420 млн руб. оператор перечислит в капитал компании для дальнейшего развития бизнеса. Таким образом, без учета долга целиком компания была оценена в 338 млн руб.

МТС также заключила с акционерами компании опционное соглашение по выкупу доли миноритариев - по цене, зависящей от результатов бизнеса компании по итогам 2019 г. По данным «СПАРК-Интерфакса», компания «Облачный ритейл» была основана в марте 2016 г. и ее владельцем и гендиректором является Александр Копейкин. Выручка компании по итогам 2016 г. составила 1,4 млн руб.

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