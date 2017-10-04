Статья опубликована в № 4421 от 04.10.2017 под заголовком: Скандинавия разблокировала «Мегафон»
Telia Company рассталась с блокирующей долей в «Мегафоне»
У скандинавского акционера останется 19% оператора
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Выход единственного иностранного акционера с блокирующим пакетом дает большую гибкость при принятии решений, сичтает Белов
Ярослав Чингаев для Ведомостей
Шведско-финский акционер «Мегафона» – Telia Company продала на бирже 6,2% акций «Мегафона» по 585 руб. за бумагу, говорится в сообщении. Компания собиралась продать только 5,65% акций, но заявок оказалось больше и было принято решение продать больше бумаг. Дисконт к цене закрытия на Московской бирже в понедельник составил 8,45%. В итоге компания получит за пакет 22,522 млрд руб., или около $390 млн, говорится в сообщении Telia.
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