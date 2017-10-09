«Ростелеком» получил монополию на подключение медучреждений к интернету
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
«Ростелеком» стал единственным поставщиком интернета для государственных и муниципальных медицинских учреждений. Распоряжение правительства об этом опубликовано на официальном портале правовой информации. Государственный контракт с «Ростелекомом» Минкомсвязи заключит в течение месяца – до конца октября 2017 г., следует из документа. В нем будут описаны объемы оказания услуг и финансирования, уточняет представитель госоператора. «Ростелеком» готов к выполнению задачи, сказал он, но отказался от других комментариев до подписания контракта. Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев.
Минкомсвязи уже объявило о закупке услуг на подключение медицинских организаций к интернету у единственного поставщика 2 октября. Работы по этому контракту должны быть завершены к декабрю 2017 г., его сумма – 1,93 млрд руб.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}