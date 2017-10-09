«Ростелеком» получил монополию на подключение медучреждений к интернету

Уже в 2017 году проект добавит 2% к корпоративной выручке оператора

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















«Ростелеком» – крупнейший поставщик для госсектора и в условиях стагнации телекомрынка компания укрепляет свои позиции, говорит Константин Анкилов Максим Стулов / Ведомости

«Ростелеком» стал единственным поставщиком интернета для государственных и муниципальных медицинских учреждений. Распоряжение правительства об этом опубликовано на официальном портале правовой информации. Государственный контракт с «Ростелекомом» Минкомсвязи заключит в течение месяца – до конца октября 2017 г., следует из документа. В нем будут описаны объемы оказания услуг и финансирования, уточняет представитель госоператора. «Ростелеком» готов к выполнению задачи, сказал он, но отказался от других комментариев до подписания контракта. Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев.

Минкомсвязи уже объявило о закупке услуг на подключение медицинских организаций к интернету у единственного поставщика 2 октября. Работы по этому контракту должны быть завершены к декабрю 2017 г., его сумма – 1,93 млрд руб.