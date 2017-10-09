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Кирилл Седов
Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4424 от 09.10.2017 под заголовком: Врачам вызвали «Ростелеком»

«Ростелеком» получил монополию на подключение медучреждений к интернету

Уже в 2017 году проект добавит 2% к корпоративной выручке оператора

«Ростелеком» стал единственным поставщиком интернета для государственных и муниципальных медицинских учреждений. Распоряжение правительства об этом опубликовано на официальном портале правовой информации. Государственный контракт с «Ростелекомом» Минкомсвязи заключит в течение месяца – до конца октября 2017 г., следует из документа. В нем будут описаны объемы оказания услуг и финансирования, уточняет представитель госоператора. «Ростелеком» готов к выполнению задачи, сказал он, но отказался от других комментариев до подписания контракта. Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев.

Минкомсвязи уже объявило о закупке услуг на подключение медицинских организаций к интернету у единственного поставщика 2 октября. Работы по этому контракту должны быть завершены к декабрю 2017 г., его сумма – 1,93 млрд руб.

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