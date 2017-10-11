Российский стартап разработал прибор для майнинга криптовалют и обогрева дома
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Венчурный фонд Exantech, созданный инвесткомпанией Exante, инвестировал $10 млн в стартап Comino. Эта компания создала хайтек-устройство на жидкостном охлаждении для обогрева дома, которое одновременно майнит криптовалюту (добывает ее при помощи вычислительных мощностей).
Минфин на днях предложил разрешить майнинг только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, сообщила директор департамента финансовой политики министерства Яна Пурескина (ее цитировал «Интерфакс»). Вдобавок их ждет регистрация. По словам Пурескиной, так можно противостоять отмыванию [доходов] и финансированию терроризма. Площадки, где криптовалюту обменивают на обычные деньги, по мнению Минфина, должны получать лицензию.
Прибор стоимостью $4500 создали российские разработчики, он работает на уникальном программном обеспечении, собирается в Германии, рассказывает гендиректор Comino Евгений Власов.
Какую долю получил фонд – стороны не раскрывают. Кроме Exantech другие владельцы Comino – это ее создатели.
Первая версия устройства зарабатывает в день примерно $10 (по текущему курсу Ethereum), т. е. около 18 000 руб. в месяц, а на оплату электричества для работы одного устройства нужно исходя из московских тарифов около 4500 руб. Компания ориентируется не только на Россию. В европейских странах, где электричество дороже, заработок будет меньше, но все равно каждое устройство способно не только окупать себя, но и приносить деньги, уверяет Власов.
Он говорит, что Comino произвела 10 устройств и на первом этапе произведет еще 600 – на продажу.
Для обогрева комнаты в 25–30 м нужно одно устройство. Таким образом, для 100-метрового дома может понадобиться четыре-пять устройств, рассказывает Власов.
Представитель Exante называет Comino компанией нового поколения: по сути, она помогает компаниям и людям инвестировать в различные фонды, активы, включая криптовалютные. Exante создана на Мальте в 2011 г. В 2012 г. ее основатели запустили собственный криптовалютный хедж-фонд Bitcoin Fund. Из его средств сформировался венчурный фонд и технологическая лаборатория Exantech. Comino – это первая инвестиция у Exantech, еще будет три проекта.
Рынок криптовалют переживает период ажиотажного спроса, уверяет представитель Exante. За 10 месяцев 2017 г. общая капитализация выросла в 7,5 раза – с $18 млрд до $142,9 млрд.
Устройство нельзя рассматривать как источник дохода, говорит владелец специализированного дата-центра (майнинговой фермы) Тимофей Ра, майнинг окупается все хуже, майнеров становится все больше и из-за этого они зарабатывают на майнинге все меньше. С ним соглашается инвестиционный менеджер венчурного фонда Runa Capital Константин Виноградов, который предполагает, что устройство может использоваться только как «арт-объект»: виной тому, по мнению Виноградова, его высокая стоимость.