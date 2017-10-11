Российский стартап разработал прибор для майнинга криптовалют и обогрева дома

Биткойн согревает Comino

Венчурный фонд Exantech, созданный инвесткомпанией Exante, инвестировал $10 млн в стартап Comino. Эта компания создала хайтек-устройство на жидкостном охлаждении для обогрева дома, которое одновременно майнит криптовалюту (добывает ее при помощи вычислительных мощностей).

Майнинг не для простых людей Минфин на днях предложил разрешить майнинг только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, сообщила директор департамента финансовой политики министерства Яна Пурескина (ее цитировал «Интерфакс»). Вдобавок их ждет регистрация. По словам Пурескиной, так можно противостоять отмыванию [доходов] и финансированию терроризма. Площадки, где криптовалюту обменивают на обычные деньги, по мнению Минфина, должны получать лицензию.

Прибор стоимостью $4500 создали российские разработчики, он работает на уникальном программном обеспечении, собирается в Германии, рассказывает гендиректор Comino Евгений Власов.

Какую долю получил фонд – стороны не раскрывают. Кроме Exantech другие владельцы Comino – это ее создатели.

Первая версия устройства зарабатывает в день примерно $10 (по текущему курсу Ethereum), т. е. около 18 000 руб. в месяц, а на оплату электричества для работы одного устройства нужно исходя из московских тарифов около 4500 руб. Компания ориентируется не только на Россию. В европейских странах, где электричество дороже, заработок будет меньше, но все равно каждое устройство способно не только окупать себя, но и приносить деньги, уверяет Власов.

Он говорит, что Comino произвела 10 устройств и на первом этапе произведет еще 600 – на продажу.

Для обогрева комнаты в 25–30 м нужно одно устройство. Таким образом, для 100-метрового дома может понадобиться четыре-пять устройств, рассказывает Власов.

Представитель Exante называет Comino компанией нового поколения: по сути, она помогает компаниям и людям инвестировать в различные фонды, активы, включая криптовалютные. Exante создана на Мальте в 2011 г. В 2012 г. ее основатели запустили собственный криптовалютный хедж-фонд Bitcoin Fund. Из его средств сформировался венчурный фонд и технологическая лаборатория Exantech. Comino – это первая инвестиция у Exantech, еще будет три проекта.

Рынок криптовалют переживает период ажиотажного спроса, уверяет представитель Exante. За 10 месяцев 2017 г. общая капитализация выросла в 7,5 раза – с $18 млрд до $142,9 млрд.

Устройство нельзя рассматривать как источник дохода, говорит владелец специализированного дата-центра (майнинговой фермы) Тимофей Ра, майнинг окупается все хуже, майнеров становится все больше и из-за этого они зарабатывают на майнинге все меньше. С ним соглашается инвестиционный менеджер венчурного фонда Runa Capital Константин Виноградов, который предполагает, что устройство может использоваться только как «арт-объект»: виной тому, по мнению Виноградова, его высокая стоимость.