Однако интерес к таким устройствам значительно ниже, чем десятилетие назад

Nokia вернула первое место в России по продажам кнопочных телефонов Chris Ratcliffe/Bloomberg

А в сентябре Nokia заняла первое место в России по продажам кнопочных телефонов, свидетельствуют данные партнера нескольких производителей электроники. Эти расчеты подтвердили сотрудник одного из сотовых ритейлеров и представитель «М.видео» Валерия Андреева.

Как следует из материалов партнера производителей, в сентябре доля телефонов Nokia на российском рынке в натуральном выражении достигла 16,1%. Ее ближайшим конкурентом была британская Fly (15,5%). Месяцем ранее доли этих производителей составляли 15,6% и 15,7% соответственно. Из отчета, который изучили «Ведомости», следует, что первого места в этом сегменте рынка Nokia добилась впервые по меньшей мере за год.

По этим данным, за первые девять месяцев этого года в России было продано чуть более 27,6 млн смартфонов и кнопочных телефонов. На кнопочные аппараты пришлось почти 26% этих продаж против 31% годом ранее.

Магия 3310

Когда-то телефоны Nokia были самыми популярными и в России, и во всем мире. Во второй половине 2000-х гг. каждый третий продававшийся в мире и каждый четвертый в России аппарат выпускала финская компания. Затем под давлением бесклавиатурных смартфонов доля бренда начала падать, к 2016 г. он дважды сменил владельца. В конце 2016 г. о перезапуске объявила финская HMD Global, и в мае 2017 г. в Россию вернулись перевыпущенные телефоны Nokia 3310.

Благодаря возрожденной Nokia 3310 доля Nokia в продажах «М.видео» кнопочных телефонов за полгода выросла вдвое, утверждает Андреева. Рост доли Nokia на рынке кнопочных аппаратов с перезапуском 3310 связывает и гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Возрождение Nokia 3310, действительно, одна из причин того, что бренд занял первое место по продажам кнопочных аппаратов, согласен представитель «Связного». Другие причины - относительно низкие цены на устройства Nokia (в «Связном» они стоят от 1300 руб.) и широкий модельный ряд, отмечает он.

Представитель HMD Global также считает, что к первому месту ее привел не только перезапуск 3310, но и обновление Nokia 105, а также запуск телефона Nokia 130.

Продажи Nоkia 3310 повлияли на место бренда на рынке, но самая популярная в России модель кнопочных телефонов - Nokia 105, утверждает представитель «Евросети» Александра Перцева.

Как выглядит новая Nokia 3310