В начале года криптовалюта Ripple обгоняла Ethereum
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В конце прошлого года криптовалюта Ripple вышла на второе место по капитализации, обогнав Ethereum. Как следует из данных Coinmarketcap, 30 декабря 2016 г. капитализация Ripple выросла на 54,5% до $85,1 млрд, тогда как Ethereum остался на уровне $72,8 млрд. Ripple росла и сохраняла за собой второе место девять дней, пока в ночь на 8 января 2017 г. ее капитализация не упала до $102 млрд – а Ethereum в совокупности стоил около $120 млрд.
Криптовалюта Ripple появилась в 2013 г. Всего выпущено 100 млрд единиц (причем эту криптовалюту нельзя майнить – добывать с помощью собственных IT-ресурсов). Самой компании Ripple принадлежит 61 млрд монет. 55 млрд из них временно заблокированы системой смарт-контрактов, которые каждый месяц выпускают на рынок 1 млрд монет. Сейчас в обращении находится 38,7 млрд токенов Ripple (XRP).
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