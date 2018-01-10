Китай начал охоту на майнеров биткойна

Они потребляют слишком много электричества и создают финансовые риски, считают в Пекине

Майнеры создают новые биткойны путем сложных компьютерных вычислений

Ryu Seung-Il / Zuma / ТАСС

Китай намерен положить конец майнингу биткойнов в стране из-за беспокойства по поводу избыточного потребления электроэнергии и финансовых рисков. Межведомственная рабочая группа дала указание властям провинций «активно содействовать» прекращению майнинга криптовалют местными компаниями, сказано в документе, с которым ознакомилась Financial Times. Ранее Китай уже закрыл местные биржи биткойнов и запретил компаниям проводить первичное размещение криптовалют (ICO).

В рабочую группу входит Народный банк Китая. Он не ответил на запросы о комментарии.

Майнеры создают новые биткойны путем сложных компьютерных операций. Но этот процесс требует больших вычислительных мощностей, поэтому больше напоминает промышленное производство, а не высокотехнологичный бизнес. На майнинг биткойнов в мире идет 0,17% глобального потребления электричества, по данным Digiconomist. Этот объем превышает его потребление в 161 стране. При этом примерно три четверти биткойнов в мире создаются в Китае, утверждает Ляо Сян, генеральный директор компании из Шэньчжэня Lightningasic, которая занимается майнингом.

Многие майнеры работают в отдаленных районах Китая, не регистрируя юридическое лицо. Они пользуются дешевой электроэнергией в регионах, где много угольных или гидроэлектростанций, – Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Внутренней Монголии, Сычуане и Юньнане. Некоторые майнеры также обходят действующие в стране правила, которые запрещают конечным потребителям покупать электроэнергию напрямую у ее производителей, а не у операторов электросетей.

Пекин с помощью государственных инвестиций и промышленной политики пытается сделать Китай мировым лидером в таких стратегически важных технологических отраслях, как робототехника и искусственный интеллект. Но позиция властей по отношению к майнерам свидетельствует, что они не считают криптовалюты важной технологией, достойной государственной поддержки. Майнинг биткойнов «потребляет большое количество электроэнергии и поощряет спекуляции с виртуальными валютами», говорится в документе властей. В нем также отмечается, что майнинг подрывает деятельность регуляторов по предотвращению финансовых рисков.

Пекин не требует от местных органов власти напрямую запрещать майнинг. Вместо этого правительство призывает оказывать давление на майнеров, жестко заставляя их соблюдать правила по потреблению электроэнергии, использованию земли, налогообложению и защите окружающей среды.

Теперь китайские майнеры стремятся перевести операции за границу, перемещая туда сами фермы для майнинга или продавая знания. Основные условия при выборе нового места – дешевая электроэнергия и прохладный климат, помогающий предотвратить перегрев компьютеров. Поэтому наиболее привлекательными направлениями выглядят Канада, Исландия, Восточная Европа и Россия.

Китай в любом случае не был особенно подходящим местом для майнинга, говорят участники отрасли. Доминирующее положение страны в основном связано с хорошо развитой цепочкой поставок компьютерных компонентов. «В других странах сложно создавать операции, потому что требуется время и капитал для строительства крупных дата-центров, – говорит Ляо. – Требуется очень много электричества. Типичные промышленные парки не отвечают нужным требованиям».

Перевел Алексей Невельский