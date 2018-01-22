Mail.ru Group купила киберспортивный холдинг ESforce за $100 млн

ESforce – один из крупнейших киберспортивных холдингов в мире (на фото: команда Virtus.pro) vk.com/virtuspro

Mail.ru Group выкупила 100% киберспортивного холдинга ESforce, сообщила интернет-компания. ESforce останется самостоятельным холдингом внутри группы Mail.ru Group, уточнила компания.

ESforce – один из крупнейших киберспортивных холдингов в мире. ESforce был создан на базе киберспортивной команды Virtus.pro, в которую несколько лет назад инвестировала более $100 млн USM Holdings Алишера Усманова, он также является акционером Mail.ru Group. Впрочем, сейчас в сообщении компаний он не указан как владелец ESforce. Совладельцем ESforce является партнер Усманова по киберспорту Антон Черепенников и фонд Highland Falls Investment, владельцев которого компании не называют, говорится в сообщении компании. Черепенников сохранит должность директора и члена совета директоров ESforce Holding ltd.

ESforce принадлежат 14 сайтов, 209 групп в социальных сетях, cтудия аналитики и видеопродакшена RuHub, онлайн-трансляции проектов холдинга ежегодно привлекают более 82 млн уникальных пользователей. В 2017 г. аудитория холдинга составила 116 млн пользователей, количество сессий достигло 440 млн, пользователи стриминговых платформ просмотрели более 120 млн часов онлайн-трансляций. Также ESforce принадлежат компании по организации международных турниров, созданию контента и сетевой ритейлер товаров с киберспортивной тематикой.

Сумма сделки составит $100 млн за вычетом долга, сообщил представитель Mail.ru Group. Также в конце 2018 г. акционеры компании получат дополнительную выплату, сумма которой будет зависеть от выполнения компанией поставленных финансовых целей, размер выплаты может составить около $20 млн. Выручка ESforce в 2017 г. может составить около $19 млн. что в 1,5 раза больше по сравнению с 2016 г., валютная выручка компании составит 60%. Три четверти выручки компании приходится на рекламные и призовые доходы. Показатель EBITDA в 2017 г. был отрицательным – около $15 млн. «Поскольку большая часть инвестиций уже сделана и бизнес продолжает масштабироваться, ожидается, что выручка ESforce в 2018 г. вырастет на 80–100%, а убытки сократятся вдвое, после чего компания выйдет на прибыль к концу года», – говорится в сообщении компании.

«Я вижу в этой сделке следующий этап развития ESforce и его укрепления на мировом рынке. Киберспорт всегда был моей страстью, и я рад, что в перспективность бизнеса, который мы построили за два года, верит крупнейший российский интернет-холдинг», – цитирует компания Черепенникова.

«Мировой рынок киберспорта продолжает расти невероятно высокими темпами: по некоторым прогнозам, за следующее десятилетие он обгонит традиционный спортивный рынок», – сказал генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.

В конце 2017 г. Mail.ru Group объявила о том, что запустит свою профессиональную киберспортивную лигу. Ее первой дисциплиной станет онлайн-шутер Warface, по которой Mail.ru Group с 2013 г. проводит турнир Warface Open Cup.