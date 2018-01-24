Еврокомиссия оштрафовала поставщика чипов для iPhone почти на 1 млрд евро

Разбирательство Qualcomm с Еврокомиссией проходит одновременно с тяжбой с Apple Mike Blake / Reuters

Главный антимонопольный регулятор ЕС оштрафовал производителя чипов для мобильных устройств Qualcomm Inc. на 997 млн евро, говорится на его сайте. Еврокомиссия оштрафовала Qualcomm за ограничение конкуренции на рынке.

Ранее европейский регулятор обвинил Qualcomm в том, что компания выплатила миллиарды долларов Apple за отказ использовать в своих устройствах чипы других производителей. «Такая ситуация означала, что ни одна другая компания не могла конкурировать с Qualcomm на этом рынке, какой бы хорошей ни была ее продукция», - цитирует «Интерфакс» члена Еврокомисии по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Разбирательство Qualcomm с Еврокомиссией проходит одновременно с тяжбой с Apple. В ноябре прошлого года производитель потребовал ограничить продажи в США iPhone X, обвинив Apple в нарушении патентных прав, сообщала ранее FT. Практически одновременно Apple направила иск к Qualcomm, обвинив партнера в нарушении прав на интеллектуальную собственность.

Ранее Qualcomm уже требовала запретить производство и продажу iPhone в Китае, писал Bloomberg. Тогда производитель чипов также настаивал, что Apple нарушила ее патенты. Apple использует изобретенные Qualcomm технологии и не платит за них, утверждала представитель компании Кристине Тримбл.