В «Пионере» начался показ запрещенного Минкультом фильма «Смерть Сталина»

«Смерть Сталина» – сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи Андрей Гордеев / Ведомости

В 16.55 мск в кинотеатре «Пионер» на Кутузовском проспекте начался показ фильма «Смерть Сталина», сообщил сотрудник «Ведомостей», находящийся в кинотеатре. Зал заполнен примерно на две трети, зрители раскупили билеты на «Смерть Сталина» в этом кинотеатре на ближайшие дни, следующий сеанс с доступными местами пройдет 3 февраля.

Никаких объявлений перед сеансом администрация кинотеатра не делала, сообщений для присутствующих в кинотеатре журналистов тоже не было. Не было и никаких протестующих против показа фильма ни в «Пионере», ни рядом с ним. Представитель кинотеатра отказался от комментариев.

«Смерть Сталина» – сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи. Фильм рассказывает о борьбе за власть после смерти советского вождя. В России его собиралась прокатывать кинокомпания «Вольга». Но во вторник, 23 января, министр культуры Владимир Мединский заявил, что прокатное удостоверение на «Смерть Сталина» будет отозвано, – такое удостоверение действует как разрешение на показ фильма в кинотеатрах.

Мединский назвал «Смерть Сталина» оскорбительной насмешкой над советским прошлым и, «самое противное, над жертвами сталинизма»: «У нас нет цензуры <...> Но есть нравственная граница между критическим анализом истории и глумлением над ней». В письме об отзыве прокатного удостоверения чиновники Минкультуры сослались на пункт правил, согласно которому прокат фильма может быть прекращен, если в нем выявлена информация, запрещенная к распространению в России. Что именно за запрещенная информация выявлена в «Смерти Сталина» и почему она не была выявлена чиновниками раньше, до выдачи удостоверения, в письме не указано.

После заявления Мединского об отзыве удостоверения фильм еще день оставался в расписании таких киносетей, как «Киномакс» и «Синема стар». «Пионер» продолжал продавать билеты на фильм. Представитель кинотеатра указывал, что это происходит на законных основаниях, поскольку прокатное удостоверение продолжает числиться в реестре Минкультуры как действующее. Вплоть до позднего вечера среды 24 января удостоверение «Смерти Сталина» действительно оставалось в реестре без отметок об отзыве. Но сегодня запись о «Смерти Сталина» из реестра исчезла.

«Пионер» принадлежит бизнесмену Александру Мамуту. Также он владеет объединенной сетью кинотеатров, работающих под брендами «Синема парк» и «Формула кино». Эти кинотеатры «Смерть Сталина» показывать не стали. Показывают ли этот фильм какие-либо еще кинотеатры в России, неизвестно. Из расписания сетей «Киномакс» и «Синема стар» этот фильм убран, убедились «Ведомости».

Показ фильма без прокатного удостоверения грозит кинотеатру административным штрафом в 50 000-100 000 руб., следует из КоАП. Повторное нарушение такого типа влечет штраф в 100 000-200 000 руб. или приостановку работы кинотеатра на срок до 90 дней.

Министерство культуры заявило, что проверит сообщения СМИ о факте показа кинофильма без прокатного удостоверения и «в отношении кинотеатра будет возбуждено дело об административном правонарушении».

Как проходит первый сеанс запрещенного в прокате фильма «Смерть Сталина»