У журнала «Профиль» сменился главный редактор

Главным редактором журнала «Профиль» назначен Александр Белоновский Андрей Гордеев / Ведомости

Новым главным редактором еженедельного журнала «Профиль» назначен бывший главред Lenta.ru Александр Белоновский. Об этом «Ведомостям» рассказал генеральный директор «Европейской медиа группы» (ЕМГ) Роман Емельянов. Редакции журнала о смене главного редактора объявили во вторник.

Светлана Лолаева, которая возглавляла журнал более двух лет, покинет издание, сказал Емельянов. Решение о смене главного редактора было принято спустя месяц после смены собственников издания.

В конце декабря 2017 г. журнал «Профиль», последний из оставшихся журналов «Издательского дома Родионова» (ИДР), вошел в состав активов ЕМГ. Сейчас ЕМГ на 100% принадлежит совладельцам Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Свою долю в издании в конце прошлого года продал бизнесмен Сергей Родионов, говорил «Ведомостям» источник, знакомый с деталями сделки. Он утверждал, что журнал покупался в интересах одного из совладельцев УГМК – Игоря Кудряшкина.

О своем увольнении Лолаева узнала накануне, рассказала она «Ведомостям». «В понедельник меня вызвали на совещание, на котором присутствовали Емельянов и Кудряшкин. Они уведомили меня о том, что со вторника я больше не буду работать главным редактором журнала, - сказала она. – Претензий к моей работе нет, мне предложили расторгнуть контракт по соглашению сторон. Имя нового главного редактора мне не назвали».

На встрече Кудряшкин сказал, что решение о смене главного редактора принимал он, сказала Лолаева. Емельянов это подтвердил: «Это решение акционеров».

«Никаких претензий к работе Светланы Лолаевой у нас нет. Мы рассчитываем, что Белоновский сможет усилить направление digital и его богатый опыт в этом поможет, - сказал «Ведомостям» Емельянов. – Решение о смене редакционной политики будет принимать он, если посчитает нужным».

Ранее Белоновский работал в «Московском комсомольце», «Интерфаксе» и РБК. С февраля 2016 г. занял пост главного редактора Lenta.ru вместо Алексея Гореславского. В августе 2017 г. вместо Белоновского Lenta.ru возглавил Владимир Тодоров. Сам Белоновский был назначен заместителем гендиректора ООО «МИЦ «Известия» и главным редактором портала iz.ru, но через некоторое время покинул эту компанию. Белоновский не ответил на звонки «Ведомостей».

Лолаева была назначена главным редактором журнала «Профиль» в марте 2015 г. Прежде она была главредом Gazeta.ru с марта по сентябрь 2013 г. Она проработала в этом издании с 2007 г., а до прихода в Gazeta.ru в разное время работала в «Утро России», «Сегодня», «Компания», «Русский телеграф» и «Время МН». Лолаева является соавтором книги «Повседневная жизнь депутатов Государственной Думы».

Бизнесмен Сергей Родионов создал ИДР в 1999 г. Почти десятилетие ИД активно развивался: перед кризисом 2008 г. он был заметным игроком на медиарынке. ИД выпускал 13 журналов, в том числе «Профиль», «Компания», «Карьера», журнал для мужчин FHM, «Крестьянка», Moulin Rouge, L’Optimum и т. д. В 2004 г. Сергей Родионов продал половину ИД совладельцам УГМК Андрею Бокареву и Искандеру Махмудову. Сами Бокарев и Махмудов неоднократно заявляли о том, что готовы выйти из издательского бизнеса, в 2016 г. бизнесмены готовы были «подарить» акции этого ИД, впрочем, этого они так и не сделали. Но впоследствии почти все эти издания были закрыты, за исключением журнала «Профиль». Тираж журнала составляет 74 000 экземпляров, штат сотрудников – 30 человек.