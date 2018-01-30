У журнала «Профиль» сменился главный редактор

Вместо Светланы Лолаевой назначен бывший главред Lenta.ru Александр Белоновский

Новым главным редактором еженедельного журнала «Профиль» назначен бывший главред Lenta.ru Александр Белоновский. Об этом «Ведомостям» рассказал генеральный директор «Европейской медиа группы» (ЕМГ) Роман Емельянов. Редакции журнала о смене главного редактора объявили во вторник.

Светлана Лолаева, которая возглавляла журнал более двух лет, покинет издание, сказал Емельянов. Решение о смене главного редактора было принято спустя месяц после смены собственников издания.

В конце декабря 2017 г. журнал «Профиль», последний из оставшихся журналов «Издательского дома Родионова» (ИДР), вошел в состав активов ЕМГ. Сейчас ЕМГ на 100% принадлежит совладельцам Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Свою долю в издании в конце прошлого года продал бизнесмен Сергей Родионов, говорил «Ведомостям» источник, знакомый с деталями сделки. Он утверждал, что журнал покупался в интересах одного из совладельцев УГМК – Игоря Кудряшкина.

О своем увольнении Лолаева узнала накануне, рассказала она «Ведомостям». «В понедельник меня вызвали на совещание, на котором присутствовали Емельянов и Кудряшкин. Они уведомили меня о том, что со вторника я больше не буду работать главным редактором журнала, - сказала она. – Претензий к моей работе нет, мне предложили расторгнуть контракт по соглашению сторон. Имя нового главного редактора мне не назвали».

На встрече Кудряшкин сказал, что решение о смене главного редактора принимал он, сказала Лолаева. Емельянов это подтвердил: «Это решение акционеров».

«Никаких претензий к работе Светланы Лолаевой у нас нет. Мы рассчитываем, что Белоновский сможет усилить направление digital и его богатый опыт в этом поможет, - сказал «Ведомостям» Емельянов. – Решение о смене редакционной политики будет принимать он, если посчитает нужным».

Ранее Белоновский работал в «Московском комсомольце», «Интерфаксе» и РБК. С февраля 2016 г. занял пост главного редактора Lenta.ru вместо Алексея Гореславского. В августе 2017 г. вместо Белоновского Lenta.ru возглавил Владимир Тодоров. Сам Белоновский был назначен заместителем гендиректора ООО «МИЦ «Известия» и главным редактором портала iz.ru, но через некоторое время покинул эту компанию. Белоновский не ответил на звонки «Ведомостей».

Лолаева была назначена главным редактором журнала «Профиль» в марте 2015 г. Прежде она была главредом Gazeta.ru с марта по сентябрь 2013 г. Она проработала в этом издании с 2007 г., а до прихода в Gazeta.ru в разное время работала в «Утро России», «Сегодня», «Компания», «Русский телеграф» и «Время МН». Лолаева является соавтором книги «Повседневная жизнь депутатов Государственной Думы».

Бизнесмен Сергей Родионов создал ИДР в 1999 г. Почти десятилетие ИД активно развивался: перед кризисом 2008 г. он был заметным игроком на медиарынке. ИД выпускал 13 журналов, в том числе «Профиль», «Компания», «Карьера», журнал для мужчин FHM, «Крестьянка», Moulin Rouge, L’Optimum и т. д. В 2004 г. Сергей Родионов продал половину ИД совладельцам УГМК Андрею Бокареву и Искандеру Махмудову. Сами Бокарев и Махмудов неоднократно заявляли о том, что готовы выйти из издательского бизнеса, в 2016 г. бизнесмены готовы были «подарить» акции этого ИД, впрочем, этого они так и не сделали. Но впоследствии почти все эти издания были закрыты, за исключением журнала «Профиль». Тираж журнала составляет 74 000 экземпляров, штат сотрудников – 30 человек.

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