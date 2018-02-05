Владельцы iPhone X пожаловались на проблемы с приемом входящих звонков

Они слышат рингтон, но не могут ответить на вызов

Damir Sagolj / Reuters

Сотни владельцев флагманского смартфона iPhone X жалуются на проблемы с приемом входящих звонков, сообщила газета Financial Times (FT). На форумах Apple пользователи пишут, что сенсорный экран устройства показывает информацию о вызове с задержкой, через несколько секунд после начала проигрывания рингтона. В результате пользователи слышат звонок, но не могут ответить, пока на экране не появится «кнопка».

Один из пользователей написал на странице техподдержки Apple, что сенсорный экран показывает данные о звонке лишь через 6–8 секунд после того, как устройство начинает подавать звуковой сигнал. Сотни других пользователей поделились, что столкнулись с той же проблемой. В Apple отметили, что изучат эти жалобы, пишет FT.

По данным компании Canalys, на которые ссылается The Wall Street Journal, в IV квартале 2017 г. Apple продала 29 млн флагманских iPhone X, на 6 млн меньше, чем ожидалось: некоторые покупатели предпочли более дешевые модели. Несмотря на это, в преддверии праздников iPhone X стал самой популярной моделью смартфона в мире, отмечала Canalys.

На прошлой неделе стало известно, что Apple собирается сократить вдвое производство iPhone X в I квартале 2018 г. – приблизительно с 40 млн до 20 млн штук. Как сообщал Nikkei со ссылкой на письмо компании поставщикам комплектующих, это связано с низкими продажами флагманского устройства в Европе, США и Китае во время новогодних праздников.

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