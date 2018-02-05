Владельцы iPhone X пожаловались на проблемы с приемом входящих звонков

Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Damir Sagolj / Reuters
Сотни владельцев флагманского смартфона iPhone X жалуются на проблемы с приемом входящих звонков, сообщила газета Financial Times (FT). На форумах Apple пользователи пишут, что сенсорный экран устройства показывает информацию о вызове с задержкой, через несколько секунд после начала проигрывания рингтона. В результате пользователи слышат звонок, но не могут ответить, пока на экране не появится «кнопка».
Один из пользователей написал на странице техподдержки Apple, что сенсорный экран показывает данные о звонке лишь через 6–8 секунд после того, как устройство начинает подавать звуковой сигнал. Сотни других пользователей поделились, что столкнулись с той же проблемой. В Apple отметили, что изучат эти жалобы, пишет FT.
По данным компании Canalys, на которые ссылается The Wall Street Journal, в IV квартале 2017 г. Apple продала 29 млн флагманских iPhone X, на 6 млн меньше, чем ожидалось: некоторые покупатели предпочли более дешевые модели. Несмотря на это, в преддверии праздников iPhone X стал самой популярной моделью смартфона в мире, отмечала Canalys.
На прошлой неделе стало известно, что Apple собирается сократить вдвое производство iPhone X в I квартале 2018 г. – приблизительно с 40 млн до 20 млн штук. Как сообщал Nikkei со ссылкой на письмо компании поставщикам комплектующих, это связано с низкими продажами флагманского устройства в Европе, США и Китае во время новогодних праздников.
Как в России стартовали продажи iPhone X
Евгений Разумный / Ведомости
Продажи нового смартфона iPhone X начались в России 3 ноября в 8.00. На фото магазин re:Store на Тверской улице
1/28
Евгений Разумный / Ведомости
Новинка пользуется ажиотажным спросом
2/28
Евгений Разумный / Ведомости
В магазин re:Store на Тверской пускали по номерам, партиями по 20 человек, передал фотограф «Ведомостей»
3/28
Евгений Разумный / Ведомости
На фото работник магазина срезает браслет с номером с руки покупателя
4/28
Евгений Разумный / Ведомости
В re:Store на Тверской улице в Москве к 9.00 мск закончились iPhone X с объемом памяти 256 Гб, сообщает RNS со ссылкой на сотрудника магазина
5/28
Евгений Разумный / Ведомости
Новый iPhone X в руках покупателя
6/28
Евгений Разумный / Ведомости
В одни руки работники re:Store отдавали не более двух телефонов, как правило, покупатели забирали оба
7/28
Евгений Разумный / Ведомости
Первая партия была раскуплена 29 октября через 10 минут после открытия предзаказа
8/28
Евгений Разумный / Ведомости
В Россию завезли небольшую партию трубок: 15 000 штук против 40 000 iPhone 8
9/28
Евгений Разумный / Ведомости
Россия впервые вошла в число так называемых стран первой волны - в них продажи iPhone начинаются одновременно с США
10/28
Евгений Разумный / Ведомости
iPhone X с памятью 64 Гб стоит 79 990 руб., с памятью 256 Гб - 91 990 руб.
11/28
Андрей Гордеев / Ведомости
Покупатели в одном из магазинов «Связной» в Москве на Тверской улице
12/28
Андрей Гордеев / Ведомости
Работник «Связного» обслуживает покупателей
13/28
Андрей Гордеев / Ведомости
Большой очереди у «Связного» фотограф не увидел
14/28
Андрей Гордеев / Ведомости
Доступные телефоны разошлись за 30 минут
15/28
Андрей Гордеев / Ведомости
Покупатели нового iPhone X
16/28
Евгений Егоров / Ведомости
В очереди у магазина re:Store в Петербурге утром стояли 173 человека, передает фотограф «Ведомостей»
17/28
Евгений Егоров / Ведомости
В магазин re:Store в Петербурге посетителей пускали партиями по 20 человек
18/28
Евгений Егоров / Ведомости
iPhone X в руках покупателя
19/28
Евгений Егоров / Ведомости
Очередь за новым телефоном в Петербурге
20/28
Евгений Разумный / Ведомости
Еще до начала продаж перекупщики предлагали iPhone X на Avito, корреспондент «Ведомостей» насчитал почти 500 объявлений
21/28
Евгений Разумный / Ведомости
Есть предложения старшего iPhone X и за 170 000 руб., и за 250 000 руб., и даже за 300 000 руб.
22/28
Евгений Разумный / Ведомости
Очереди за новым iPhone X появились за несколько дней до старта продаж
23/28
Евгений Разумный / Ведомости
Люди записывались в список, их число в Москве превышало 300 человек
24/28
Евгений Разумный / Ведомости
На Тверской улице установили обогреватели
25/28
Евгений Разумный / Ведомости
Очередь в магазин перед стартом продаж iPhone X
26/28
Евгений Разумный / Ведомости
Власти Москвы предоставили бесплатные автобусы для тех, кто стоит в очереди за новым iPhone X, передавало «РИА Новости»