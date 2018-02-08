Twitter получил прибыль впервые в истории

Цена акций Twitter взлетела на 13,3% на предварительных торгах в Нью-Йорке в четверг Richard Drew / AP

Сервис микроблогов Twitter впервые в своей 12-летней истории получил прибыль - в IV квартале 2017 г. она составила $91 млн против убытка в $167 млн годом ранее. Котировки компании на этой новости подскочили на 15%, передало агентство Reuters. Компания теперь прогнозирует прибыль по итогам всего 2018 г.

Прибыль стала возможной благодаря решительному сокращению издержек начиная с октября 2017 г. и хорошей отдаче от видеорекламы. «Неспособность Twitter работать в прибыль долго удивляла инвесторов, учитывая повсеместное присутствие в медиа и популярность у знаменитостей, спортсменов и политиков, таких как президент США Дональд Трамп», - отмечает Reuters.

Квартальная выручка Twitter при этом незначительно - на 2%, до $731,6 млн, но превзошла ожидания ($686,1 млн). Выручка от рекламы увеличилась на 1% в годовом выражении до $644 млн, однако нерекламная выручка ($87 млн) показала лучшую динамику (+10%).

Количество пользователей Twitter практически не изменилось за квартал и выросло на 4% в годовом выражении до 330 млн человек. Эксперты ожидали роста аудитории, однако компания указывает, что на этот показатель повлияла расчистка фейковых аккаунтов и изменения в базовом web-браузере Apple Safari, которые снизили число пользователей на 2 млн.

За последние 12 месяцев котировки Twitter выросли на 47%, существенно обогнав индекс S&P 500 (+17%).