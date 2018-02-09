Банки и государство смогут пользоваться биометрическими данными россиян 50 лет

Согласно принятому в декабре прошлого года закону оператор биометрической системы будет предоставлять сведения МВД и ФСБ Максим Стулов / Ведомости

Минкомсвязи опубликовало проект формы, заполняя которую россиянин дает согласие на обработку своих биометрических данных. Оперировать с ними в течение 50 лет смогут, в частности, Минкомсвязи и «Ростелеком» (в документе он назван оператором единой биометрической системы). Срок может быть и меньше — если гражданин отзовет свое согласие на использование своих биометрических данных.

Использовать биометрические данные смогут не только Минкомсвязи и «Ростелеком», но и выступающие биометрическими операторами банки, следует из проекта Минкомсвязи.

Биометрическая система – часть процесса удаленной идентификации россиян, который позволит им получать финансовые и другие услуги онлайн. Механизм должен работать так: клиент единожды проходит первичную идентификацию, лично явившись в банк и предоставив паспорт. Банк направляет данные клиента в Единую систему идентификации и аутентификации (портал госуслуг), а также снимает на видео изображение лица и записывает голос. Эти данные будут храниться в биометрической системе.

Биометрические данные вошли в новую форму наравне с персональными данными, которые с согласия человека уже фиксируются в Единой системе идентификации и аутентификации (портале госуслуг) при регистрации.

В дальнейшем клиент сможет обратиться за онлайн-услугой любого банка – для этого нужно будет ввести свой логин и пароль от учетной записи на портале госуслуг, подтвердить номер телефона по смс и с помощью камеры на компьютере или телефоне передать данные голоса и лица для сверки с данными, хранящимися в системе.

Согласно принятому в декабре прошлого года закону оператор биометрической системы будет предоставлять сведения МВД и ФСБ. Информация будет предоставляться силовым структурам по их запросам в отношении лиц, подозреваемых в уголовных преступлениях, совершении террористических актов, говорил агентству «РИА Новости» председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

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