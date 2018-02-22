Технологии / Телекоммуникации

Мобильный интернет остановил падение выручки «Вымпелкома»

Оператору помогли рост проникновения смартфонов и пакетные тарифы
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Выручка «Вымпелкома» после прошлогоднего падения снова растет. В 2017 г. выручка оператора выросла на 1,1% до 275,9 млрд руб. против падения на 1,5% по итогам 2016 г., следует из отчетности материнского холдинга Veon.

Ключевой фактор – рост мобильной выручки, объясняет представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева.

За год выручка оператора от мобильных услуг (куда входят голосовые услуги, передача данных, sms, контент) выросла на 2,7% до 224,2 млрд руб., тогда как год назад она снижалась на 0,4%.

Доход от передачи данных за год вырос на 14% до 59 млрд руб. В IV квартале рост составил 8,9% - с 14 млрд до 15,3 млрд руб.: потребление выросло на 32% с 2,3 Гб до 3 Гб, а число пользователей передачи данных – с 36,6 до 38,4 млн.

Рост доходов от передачи данных оператор в отчетности объясняет, во-первых, ростом проникновения смартфонов (по словам Айбашевой, она приближается к 60%) и пакетных тарифов. На них приходится около 2/3 тарифов оператора и они приносят превалирующую часть мобильной выручки, уточняет Айбашева.

Общая абонентская база оператора при этом сократилась на 0,3% до 58,2 млн человек. ARPU («средний чек» – выручка с одного абонента) в IV квартале выросла на 2% до 324 руб.

А вот доход от услуг фиксированной связи продолжает снижаться. Год назад он упал на 9,4%, сейчас же – на 11,1%. Падает и ARPU этих услуг: на 13% до 376 руб.

Мобильная связь составляет 55% дохода российских телекоммуникационных операторов, говорится в отчете аналитического агентства «ТМТ консалтинг». Доход этот растет, и аналитики называют тому несколько причин: это и отказ операторов от ценовой конкуренции и безлимитных тарифов, а также высокая динамика доходов от дополнительных услуг для корпоративных клиентов.

Другие российские сотовые операторы пока не отчитались за IV квартал.

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