Сергей Петров стал совладельцем радиостанции «Искатель»

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Сергей Петров рассказал, что ему прежде всего интересна радиостанция «Искатель» Максим Стулов / Ведомости

Сергей Петров с декабря 2017 г. владеет 49,5% долей ООО «Бианка-медиа», следует из данных сервиса Kartoreka.ru. Петров подтвердил «Ведомостям», что стал совладельцем компании, и уточнил, что выкупил част пакета у Татьяны Бубенцовой, у которой осталась контрольная доля в проекте. «Бианка-медиа» – основной владелец компании - учредителя радиостанции «Искатель». Это ООО является совладельцем еще нескольких компаний, самая известная из которых «Телко медиа», российского дистрибутора каналов Fox Networks, в том числе National Geographic и FX. Прежде источники «Ведомостей» связывали Бубенцову с Владимиром Ханумяном, бывшим топ-менеджером «СТС Медиа». Ханумян до недавнего времени был основным владельцем российского дистрибутора каналов Sony Pictures Television. В феврале долю Ханумяна в ООО ««Эс-пи-ти-ай нетворкс восток» приобрела Национальная медиа группа (НМГ).

Петров рассказал, что ему, прежде всего, интересна радиостанция «Искатель»: «Мне неизвестны другие радио о путешествиях, это уникальная ниша. Мне самому очень близок этот дух открытий, любви к своей стране, романтики путешествий».

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