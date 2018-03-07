Пользователи криптобиржи Binance заподозрили взлом

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Вывод средств со счетов биржи приостановлен на время разбирательства
Максим Стулов / Ведомости
Пользователи Binance сообщают о возможном взломе этой криптобиржи – об этом они написали в ее официальном чате в Telegram, а также в Twitter. Некоторые жалуются, что их активы без их участия конвертированы на бирже в криптовалюту Viacoin по завышенному курсу.
Вывод средств со счетов биржи приостановлен на время разбирательства, сообщают в чатах ее представители. По их словам, наличие проблем подтверждено пока только у пользователей API-ключей, позволяющих подключаться сторонним приложениям (например, трейдинговым ботам). В том, что атака произведена именно на биржу, ее представители пока не уверены.
По данным CoinMarketCap, Binance занимает третье место в мире по суточному обороту биткойнов. Основатель Binance Чангпенг Жао в начале 2018 г. занял 3-е место в списке криптомиллиардеров Forbes. Тогда журнал оценил его состояние в $1,1–2 млрд.
Сейчас Viacoin на 139-м месте по капитализации среди криптовалют – $81,3 млн.
8 февраля Binance уже приостанавливала работу на сутки. Пользователи заподозрили хакерскую атаку, однако тогда Binance заверила, что взлома не было.
С начала года произошло несколько крупных взломов криптовалютных бирж.
В начале февраля с итальянской биржи BitGrail были похищены токены на сумму $170 млн, после чего она заявила о банкротстве. В конце января произошел взлом японской биржи Coincheck, который стал крупнейшей атакой за всю историю криптовалют: хакеры вывели токены криптовалюты NEM на сумму $534 млн.
Представители Binance пока не ответили на запрос «Ведомостей».
Кто разбогател на криптовалюте
Ripple
Forbes впервые составил список людей, которые разбогатели благодаря криптовалюте. Он опубликован на сайте издания. Журнал, оценивая состояния участников рейтинга, не называет точные суммы, а указывает лишь примерный диапазон. Список возглавил Крис Ларсен. Он известен как сооснователь Ripple - это криптовалютная платформа для платежных систем. По оценке Forbes, его состояние составляет от $7,5 млрд до $8 млрд
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Richard Drew / AP
Сооснователь Ethereum Джозеф Любин начал свою карьеру в области робототехники. Сейчас его состояние оценивается от $1 млрд до $5 млрд
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bitcoin.com
Директор криптобиржи Binance Чангпенг Жао занимает третью строчку с состоянием от $1,1 млрд до $2 млрд. При этом семь месяцев назад Binance еще не существовало
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Evan Agostini / Invision / AP
В список вошли братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Уинклвосс, которых The Telegraph называла первыми в мире биткойновыми миллиардерами. Братья известны тем, что судились с основателем Facebook Марком Цукербергом, утверждая, что он украл у них идею соцсети. В рейтинге Forbes братья занимают четвертое место. По оценке издания, их состояние составляет от $900 млн до $1,1 млрд
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Andy Kropa / Invision / AP /
Наследник крупного банковского бизнеса Мэтью Мэллон. Инвестировал в криптовалюты на раннем этапе. Теперь у него может быть от $900 млн до $1 млрд
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Michael Short / Bloomberg via Getty Images
Брайан Армстронг основал биржу Coinbase, у которой становится все больше клиентов, несмотря на достаточно большую плату «за вход» по брокерским меркам. Состояние Армстронга оценивается от $900 млн до $1 млрд
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Roy Rochlin / Getty Images
Сооснователь Bloq Мэттью Росзак участвовал в первых ICO, сейчас у него может быть от $900 млн – 1 млрд. «Мне очень везло», - говорит сам Росзак
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Ethan Lou / Reuters
Состояние сооснователя Ethereum Энтони Ди Иорио оценивается в $750 млн - 1 млрд. «Я сразу понял концепцию биткойна», - отмечает он
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Nils Petter Nilsson / Ombrello / Getty Images for The Sime Awards
Когда-то он был заядлым геймером, а потом построил одну из крупнейших торговых компаний с виртуальными активами - Internet Gaming Entertainment. Затем он заинтересовался криптовалютами. Теперь состояние Брока Пирса оценивается от $700 млн до $1 млрд
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Rick Wilking / Reuters
Основатель Galaxy Digital Майкл Новограц попал в список миллиардеров Forbes в 2007 г. Инвестировать в криптовалюту он начал позже - в 2013 г. Сейчас его состояние оценивается от $700 млн до $1 млрд
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Matthias Balk / DPA / ТАСС
Брендан Блюмер разработал платформу блокчейнов EOS.IO. Его состояние оценивается в $600-700 млн
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Личный архив
Дэн Лаример раньше работал над оборонными проектами. Потом у него случился экзистенциальный кризис, как говорит он сам. «Я хотел перейти от работы над оружием разрушения к созданию систем, которые могли бы помочь обеспечить жизнь, свободу и собственность для человечества», - отмечает Лаример. Потом он участвовал в создании трех блокчейн-платформ. Его состояние оценивается от $600 млн до 700 млн
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David Paul Morris / Bloomberg via Getty Images
В список также включен уроженец СССР Валерий Вавилов. Это сооснователь компании BitFury, одного из крупнейших мировых производителей «железа» для обработки операций на рынке криптовалют. В списке он занимает 13-е место. Forbes оценивает его состояние в $500-700 млн
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IOHK
Чарльз Хокинсон бросил консалтинг в 2013 г., чтобы запустить онлайн-школу о биткойнах. «Мои родители думали, что я сумасшедший», – говорит Хокинсон. «Все думали, что я сумасшедший, но я сказал: «Нет, нет, я все понял». Сейчас его состояние может достигать $600 млн
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ERIC PIERMONT / AFP
Брэд Гарлингхаус сейчас возглавляет Ripple. Его состояние оценивается от $400 млн до $500 млн
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Lucas Jackson / Reuters
Барри Силберт владеет Coindesk, а также инвестировал в Ripple и Coinbase. Forbes оценил его состояние от $400 млн до $500 млн
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Сергей Портер / Ведомости
24-летний Виталик Бутерин - уроженец России, но вырос в Канаде. Он изобрел криптовалюту Ethereum, которая занимает второе по популярности место в мире после биткойна. Состояние Бутерина может составлять $400-500 млн
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Danny Moloshok / Reuters
Венчурный капиталист Тим Дрейпер начал интересоваться криптовалютами задолго до их популярности. Сейчас его состояние может достигать $350–500 млн
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Сон Чжи-Хьюн занимает последнюю строчку в рейтинге. Его площадка Upbit стала крупнейшей в обмене криптовалютами в Южной Корее. Состояние предпринимателя оценивается от $350 млн до $500 млн