Пользователи криптобиржи Binance заподозрили взлом

Вывод средств с нее заблокирован уже второй раз с начала года

Вывод средств со счетов биржи приостановлен на время разбирательства Максим Стулов / Ведомости

Пользователи Binance сообщают о возможном взломе этой криптобиржи – об этом они написали в ее официальном чате в Telegram, а также в Twitter. Некоторые жалуются, что их активы без их участия конвертированы на бирже в криптовалюту Viacoin по завышенному курсу.

Вывод средств со счетов биржи приостановлен на время разбирательства, сообщают в чатах ее представители. По их словам, наличие проблем подтверждено пока только у пользователей API-ключей, позволяющих подключаться сторонним приложениям (например, трейдинговым ботам). В том, что атака произведена именно на биржу, ее представители пока не уверены.

По данным CoinMarketCap, Binance занимает третье место в мире по суточному обороту биткойнов. Основатель Binance Чангпенг Жао в начале 2018 г. занял 3-е место в списке криптомиллиардеров Forbes. Тогда журнал оценил его состояние в $1,1–2 млрд.

Сейчас Viacoin на 139-м месте по капитализации среди криптовалют – $81,3 млн.

8 февраля Binance уже приостанавливала работу на сутки. Пользователи заподозрили хакерскую атаку, однако тогда Binance заверила, что взлома не было.

С начала года произошло несколько крупных взломов криптовалютных бирж.

В начале февраля с итальянской биржи BitGrail были похищены токены на сумму $170 млн, после чего она заявила о банкротстве. В конце января произошел взлом японской биржи Coincheck, который стал крупнейшей атакой за всю историю криптовалют: хакеры вывели токены криптовалюты NEM на сумму $534 млн.

Представители Binance пока не ответили на запрос «Ведомостей».

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